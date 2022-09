Tocvan Ventures: Heißer Herbst für beide Gold-Silber-Projekte in Mexiko!

Tocvan Ventures startet nach der Regenzeit nun in einen heiße Herbst für seine beiden Gold-Silber-Projekte in Mexiko. Während auf Pilar eine Großprobe genommen werden soll, beginnen die ersten Bohrungen auf dem El Picacho-Projekt.

Bulk Sample: Tocvan macht nächsten Schritt zur Produktion

Tocvan Ventures (0,68 CAD | 0,58 Euro; CA88900N1050) startet mit Volldampf in den Herbst. Nachdem in Mexiko die Regenzeit vorbei ist, wird auf den beiden Gold-Silber-Projekten Pilar und El Picacho die Exploration vorangetrieben. Auf dem Flaggschiffprojekt Pilar arbeitet das Unternehmen konsequent auf den Start der ersten eigenen Produktion hin. Dazu wird im Oktober oder November ein Bulk Sample, im Prinzip eine große Probe Gestein, auf einer lokalen Heap Leach-Anlage verarbeitet und analysiert. Dies wird zum einen sicherlich zu Einnahmen führen, aber vor allem werden die Analysen zur Vorbereitung einer Testanlage für Bulk Mining auf dem Projekt selbst genutzt. Interessant wird sein, wie hoch die Recovery Rate aus der Großprobe sein wird. Denn die gibt Auskunft darüber, wie viel Prozent des Goldes tatsächlich aus dem Gestein geholt werden kann. Tocvan Venture hatte bisher metallurgische Tests durch einen lokalen Anbieter durchführen lassen, die auf hervorragende Werte von 88,9 bis 96,9 Prozent kam. Allerdings geschah dies durch ein nicht zertifiziertes Labor. Fakt ist: In Sonora weisen in Betrieb befindliche Minen Werte zwischen 50 und 90 Prozent auf. Liegt Tocvan im oberen Bereich dieser Spanne, ist das ein großer Erfolg. Mit dem Abschluss des Bulk Samples will das Unternehmen die Genehmigung für eine Testanlage auf der Liegenschaft vorantreiben. Daneben gehen auch die Bohrarbeiten auf Pilar weiter. So sind ein 2.000 Meter umfassendes Infill-Bohrprogramm sowie weitere 3.000 Meter für Step-Out-Bohrungen vorgesehen.

El Picacho-Projekt: Erste Bohrarbeiten beginnen!

Daneben geht es auch auf El Picacho weiter. Nachdem man die ersten Explorationen durchgeführt hatte und eine 500 mal 500 Meter große Zone identifiziert hat, wird es nun das erste Bohrprogramm auf El Picacho geben (mehr hier). Im Fokus liegt die oben beschriebene San Ramon Zone, wo man hohe Goldgrade erwartet. Tocvan hat die Genehmigung für 15.000 Meter an Bohrungen sowie für 2.000 Meter an Trenching. Das Ziel ist es auch, weitere Bohrziele zu identifizieren.