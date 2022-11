Schon länger ist die Rezession Top-Thema unter Börsianern. Sie gerät immer mehr in den Fokus. Viele Marktteilnehmer bereiten sich vor und passen ihre Anlagestrategie an.

Marcel Torney, unser smallCAP Champions-Experte, antwortet hier auf die Frage, wie sich Aktien-Anleger vor dem Hintergrund der nahenden Rezession jetzt positionieren können.

Welche Aktien könnten der Rezession trotzen? Welche eher nicht?

Antwort von Marcel Torney: "Ein Teil dieser Erwartungshaltung ist meiner Meinung nach bereits eingepreist, dennoch gibt es ein gewisses und womöglich auch ein nicht unerhebliches Restrisiko. Diejenigen, die sich noch nicht von den Aktienmärkten abgewendet haben und sich auch weiterhin in Aktien engagieren möchten, könnten beispielsweise auf Marktführer aus defensiven Branchen setzen; getreu dem Motto "getrunken, gegessen, geraucht, geduscht und telefoniert wird immer". Zudem sind aus meiner Sicht gerade Unternehmen interessant, die schon lange am Markt sind und die in ihrer langjährigen Historie bereits diversen Krisen erfolgreich trotzen konnten", so Torney.

Experte Torney hat sich hingesetzt und für Sie einen kostenlosen Report ( hier gratis downloaden!) zusammengestellt. Seine Aktienauswahl passt zu den stürmischen Zeiten an der Börse. Laut Kollege Torney lassen sich in der zweiten und dritten Reihe Aktien finden, die das Prädikat "sturmfest" verdienen würden. Eine besondere Perle, die auch noch mit einer interessanten Dividenden-Rendite überzeuge, hat er für Sie gefunden. Erfahren Sie über diesen Geheimtipp hier mehr!

Der DAX handelt aktuell mit einem Plus von +3,49 % und einem Kurs von 14.057PKT an der Börse Citigroup.

Autor: Christoph Morisse, wallstreet:online Zentralredaktion