Cartier Resources. So geht es ins neue Jahr!

In einem aktuellen Video-Interview mit Soar Financial blickt Philippe Cloutier , Gründer und CEO von Cartier Resources , auf ein abwechslungsreiches Jahr für das Unternehmen zurück (sighe unten). So gelang die Zusamenlegung des Cadillac-Projekts von O3 Mining mit der eigenen Liegenschaft um die historische Chimo Goldmine. Nun hat Cartier einen wichtigen Kritikpunkt von Anlegern beiseite geräumt, denn die Cadillac-Liegenschaft umfasst die Chimo Mine und man hat nun selbst ein großes Projekt in Québec. Insgesamt kommt man schon auf 2,3 Mio. Unzen Gold, die sich auf zwei Ressourcenschätzungen aufteilen. Ganz nebenbei hat man durch die Transaktion neben Agico Eagle mit O3 Mining einen weiteren, namhaften Investor im Aktionariat.

Wichtige Meilensteine stehen nun im ersten Quartal an. Denn Cartier hat seine Bohrarbeiten auf dem Projekt vorangetrieben und wird die Ergebnisse in eine neue, beide Projekte umfassende Ressourcenschätzung einbringen. Das laufende Programm wird insgesamt 25.000 Bohrmeter umfassen, zwei Bohrgeräte arbeiten rund um die Uhr. Erste Ergebnisse hatte Cartier bereits MItte November publiziert (siehe hier) Das Ziel ist es, wie Cloutier bestätigt, die 3 Mio. Unzen-Marke mit der neuen Schätzung zu knacken. Damit würde sich Cartier selbst zum Übernahmeziel in dieser Region machen. Denn neben Agnico und O3 sind etliche weitere Goldminer hier aktiv, die auch eigene Verarbeitungsanlagen besitzen. Die Ergebnisse der Ressourcenstudie werden auch in die in Arbeit befindliche Wirtschaftlichkeitsstudie einfließen. Diese PEA soll ebenfalls in den ersten Monaten 2023 veröffentlicht werden. Darin werden Details zu einem möglichen Betrieb der Mine enthalten sein – sowie zahlreiche Finanzkennzahlen wie die Investitionskosten zum Start des Betriebs. Die Aktie von Cartier Resources hat 2022 wie viele Gold-Developer unter dem schwierigen Marktumfeld gelitten. Bei einem aktuellen Börsenwert von rund 27 Mio. CAD besteht im neuen Jahr viel Potenzial nach oben.