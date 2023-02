Die Bank of America (BofA) sieht 2023 insbesondere im zweiten Halbjahr gute Chancen für europäische Aktien. In ihrem Jahresausblick schreiben die Banker, dass sie mit Blick auf die erste Jahreshälfte eher zurückhaltend bleiben. Doch im zweiten Halbjahr dürfte das Umfeld deutlich positiver werden, wenn sich die finanziellen und wirtschaftlichen Bedingungen am Markt entspannen. Die Strategen und Ökonomen der Bank sehen immer noch Rezessionsrisiken, die sich im ersten Halbjahr auf dem Markt widerspiegeln, auch wenn sie in Europa durch niedrigere Energiepreise etwas gemildert werden.

Sebastian Rädler, Aktienstratege für Europa bei der BofA, prognostiziert schwindende Einkaufsmanagerindizes, niedrigere Renditen und breitere Spreads, so dass er Zykliker gegenüber defensiven Werten und Value gegenüber Growth untergewichtet. Die Analysten der Bank benennen in ihrem Papier die aussichtsreichsten Titel in verschiedenen Wirtschaftssektoren.