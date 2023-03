FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Aufstieg der Commerzbank Ende Februar dürfte im März überraschend auch Rheinmetall zur ersten Börsenliga stoßen. Der am frei handelbaren Aktienanteil gemessene Börsenwert des Rüstungskonzerns und Autozulieferers macht es wohl möglich: Mit seiner inzwischen auf rund 10,3 Milliarden Euro gestiegenen sogenannten "Freefloat-Marktkapitalisierung" verdrängt er Index-Experten zufolge den Dialysespezialisten FMC aus dem Dax . Dieser dürfte damit laut JPMorgan-Analyst Pankaj Gupta sowie Tom Koula von Stifel Europe in Kürze in den MDax absteigen.

Zudem stehen den Experten zufolge noch einige weitere Platzwechsel im Index der mittelgroßen Werte sowie im Index der kleineren Werte, dem SDax , an. Im Technologiewerte-Index TecDax werden ebenfalls Änderungen erwartet.