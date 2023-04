Alle Augen auf Ferrari, Hermes, TomTom, J.P. Morgan, Wells Fargo und Citigroup

Unternehmenstermine

07:00 Uhr, Niederlande: TomTom, Q1-Zahlen und Hauptversammlung

08:00 Uhr, Frankreich: Hermes International, Q1-Umsatz

09:00 Uhr, Italien: Ferrari, Hauptversammlung

11:55 Uhr, USA: UnitedHealth Group, Q1-Zahlen

12:45 Uhr, USA: PNC Financial Services, Q1-Zahlen

12:45 Uhr, USA: J.P. Morgan Chase & Co, Q1-Zahlen

13:00 Uhr, USA: Wells Fargo, Q1-Zahlen

13:00 Uhr, USA: J.P. Morgan Chase & Co, Q1-Zahlen

14:00 Uhr, USA: Citigroup Inc, Q1-Zahlen

Tipp der Woche l: In Megatrends investieren, bevor es zu spät ist: Während alle Welt über Künstliche Intelligenz redet, spürt Dr. Dennis Riedl mit seinem Megatrend-Depot die großen Trends von Morgen auf: Jetzt den Frühbucher-Rabatt von 30 Prozent sichern: HIER KLICKEN!