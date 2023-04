DAX versucht die 15800 nun halten

Bitte schau auch meine Videoanalysen, die an den meisten Handelstagen bereits 8.00 Uhr auf YouTube verfügbar sind, für weitere Informationen:

Der DAX bleibt auch am zweiten Handelstag der Woche in einer engen Range, die sich gestern mit weniger als 100 Punkten Schwankung zwischen dem Tagestief und dem Tageshoch skizzieren ließ. Dennoch gelang ein minimales Plus, wie die exakten Daten der Börse Frankfurt hier als Abbild darstellen:

Technisch sprachen wir bereits gestern in der Morgenanalyse am 25.04.2023 über das Widerstandslevel, welches wir optisch hier sehr deutlich noch einmal sehen und welches gestern gehalten hatte (Rückblick):

Von daher ist dieses Bild erst einmal mit einem Update zu versehen:

Auf was wartetet die Wall Street gestern?

Big Techs an der Wall Street gefragt

Der Handel an der Wall Street startete erneut mit einem GAP jeweils, welches erst einmal angelaufen werden konnte. Erste Trading-Ideen bezogen sich daher auf dieses Setup in Kombination mit einer Trendlinie. Gern stelle ich Dir dies hier noch einmal dar:

Im weiteren Verlauf rutschte der Nasdaq unter die Tiefs des Vortages und generierte damit ein weiteres Short-Signal. Es kam diesmal nicht zu einer schnellen Erholung, sodass die US-Märkte tief im Minus schlossen. Entsprechend stark sprang die Vola an - alles zusammen siehst Du hier als Abbild des gestrigen Tages:

Damit hat der Nasdaq seine Konsolidierungszone über den Jahreshochs aus Februar verlassen und taucht wieder in den Handelsbereich vom März ein:

Vermutlich war die Zurückhaltung der Käufer hierbei "schuld", denn nachbörslich meldeten Microsoft und Alphabet als Tech-Schwergewichte Quartalszahlen. Auf diese gehe ich direkt im Video (siehe oben) ein.

Was ist für den Tagesstart im DAX abzuleiten?

DAX-Ideen am Mittwoch 26.04.2023

Die Aufwärtstrendlinie der letzten Wochen und seit Ende März hatten wir skizziert und updaten sie heute entsprechend:

Durch das Zuspitzen in Richtung der Jahreshochs, die eng beieinander liegen, entstehen zwei Dreiecke und es dürfte in naher Zukunft zu einem Ausbruch kommen.

Mit den ersten Indikationen aus der Vorbörse sehen wir bereits einen ersten Bruch und ein Anlaufen der jüngeren Aufwärtstrendlinie, die um 15.800 Punkte verläuft:

Nur wenige Punkte darunter liegen die Tiefs des Vortages - genau darauf achte ich heute Morgen erst einmal mit weiterem Blick auf die US-Futures, die im Technologiebereich zumindest positiv sind.

Es ergibt sich damit ein neues GAP zum Morgen von rund 70 Punkten. Diese ersten Bewegungen des heutigen Handelstages kannst Du gern auch wieder mit mir zusammen handeln und kommentiert wissen. Komm dazu zum Livetrading heute wieder ab 8.55 Uhr hinzu:

Hierbei spielen genau solche gezeigten Kurslücken immer wieder eine wichtige Rolle.

Termine an der Börse für den Mittwoch

Einen Blick auf die weiteren Quartalszahlen der Woche, die nun zum ersten Quartals 2023 einen Blick in die Bilanzen der US-Unternehmen gewähren, findest Du hier:

Nachdem gestern Microsoft und auch Alphabet ihre Zahlen vorlegten, steht heute Boeing und Meta im Fokus der Anleger:innen.

Neben den Quartalszahlen gibt es auch Daten aus makroökonomischer Sicht.

13.00 Uhr werden die US-Hypothekenanträge und 14.30 Uhr die Auftragseingänge langlebiger Güter veröffentlicht. Mit der Warenhandelsbilanz und den Großhandelsinventaren gibt es weitere US-Daten, die Impulse für den Handel generieren könnten.

Alle wichtigen Termine des Tages sind hier noch einmal aufgelistet:

Am Abend stehen noch die CFTC-Daten kurz vor dem Wall Street Wochenschluss an.

