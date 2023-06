GR Silver Mining: Silber-Aktie mit Potenzial zum Vervielfacher!

Anfang Mai veröffentlichte GR Silver Mining (0,09 CAD | 0,06 Euro; CA36258E1025) seine neue Ressource. Das kanadische Unternehmen mit Assets in Mexiko steigerte dabei die Ressource auf rund 134 Mio. Unzen Silberäquivalent. Davon befinden sich 85 Mio. Unzen Silberäquivalet in der Kategorie „indicated“ (angedeutete Mineralressource) und 49 Mio. Unzen in der Kategorie „inferred“ (vermuteten Mineralressource). Die Aktie goutierte dies aber nur mit kurzzeitigen Kursgewinnen. Der niedrige Silberpreis war hier sicherlich ausschlaggebend.

Noch herrscht Richtungslosigkeit am Silbermarkt . Doch viele Aktien sind interessant für all jene, die gerne antizyklisch investieren. Bei GR Silver Mining sehen die Analysten von Beacon Research das Potenzial zum Versiebenfacher!

Analysten sehen Chancen auf einen Versiebenfacher!

Doch für antizyklisch orientierte Investoren sind solche Marktlagen eine Gelegenheit zum Einstieg. Insbesondere dann, wenn auch Analysten das Potenzial einer Aktie sehen. Die Marktbeobachter von Beacon Securities sehen eben jenes Potenzial bei GR Silver Mining. Analyst MIchael Curran hob nach Bekanntgabe der neuen Ressourcen sein Kursziel für die Aktie auf 0,75 CAD an. Das entspricht dem Potenzial zum Versiebenfacher. Beacon sieht eine deutliche Unterbewertung des Unternehmens. Auf dem aktuellen Niveau werde GR Silver Mining mit gerade einmal 0,13 US$ je Unze bewertet. Unternehmen aus der Peer Group kämen auf Bewertungen von 0,35 US$ (Southern Silver Exploration) bis 1,30 US$ je Unze (Defiance Silver). Dementsprechend bestehe hier erhebliches Nachholpotenzial für die Aktie von GR Silver Mining.

Dabei setzt GR Silver Mining die Exploration auf dem Plomosas-Projekt mit einem insgesamt 12.500 Meter umfassenden Bohrprogramm fort. Neben infill-Bohrungen auf dem Gebiet San Marcial werde man sich vor allem auf die vielversprechenden, neu entdeckten Gebiete nahe der sogenannten SE Area konzentrieren. Für Newsflow dürfte somit in den kommenden Monaten gesorgt sein. Sollte auch der Silberpreis aus seiner Seitwärtsbewegung nach oben ausbrechen, wäre das die Chance für einen Ausbruch der GR Silver Mining-Aktie.