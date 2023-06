GR Silver Mining setzt Bohrerfolge in neuer Silberzone fort!

Anfang Mai veröffentlichte GR Silver Mining (0,09 CAD | 0,06 Euro; CA36258E1025) seine neue Ressource. Das kanadische Unternehmen mit Assets in Mexiko erhöhte diese auf rund 134 Mio. Unzen Silberäquivalent. Die Analysten von Beacon Securities sehen hohe Chancen aufgrund der Unterbewertung der Aktie. Analyst MIchael Curran hob nach Bekanntgabe der neuen Ressourcen sein Kursziel für die Aktie auf 0,75 CAD an. Das entspricht dem Potenzial zum Versiebenfacher.

GR Silver Mining setzt seine Serie an Bohrerfolgen auf seinem Plomosas-Projekt in Mexiko fort. Mit den neuesten Bohrungen bietet sich die Chance, die bestehende Ressource zu erweitern.

Weiter hohe Silbergrade in neuer Zone

Doch nach der Ressource ist vor der neuen Ressourcenschätzung und so setzt GR Silver Mining seine Exploration auf dem Plomosas-Projekt fort. Als besonders ertragreich erweist sich dabei die neu entdeckte SE Area, wo das Unternehmen bereits hohe Silbergrade entdecken konnte (siehe beispielsweise hier). Diese Erfolge konnte GR Silver Mining auch mit den neuesten Bohrdaten fortsetzen, die nahe der bestehenden Ressource bei San Marcial niedergebracht wurden. So zeigte das betse Bohrloch SMS23-03 über eine Länge von 35,2 Meter gleich 134 g/t Silber. Ein Teilabschnitt von 3,3 Metern wies sogar 1,412 Kilo Silber je Tonne Gestein auf. Die Bohrungen wurden außerhalb der bestehenden Ressource niedergebracht und deuten damit an, dass die Ressource erweitert werden kann. Mit dem laufenden Bohrprogramm will das Unternehmen diese Gebiete weiter explorieren.

Aktieninfo – GR Silver Mining

Börsenkürzel (TSX-V) | ISIN: GRSL | CA36258E1025

Aktienkurs: 0,09 CAD | 0,06 Euro

Aktienzahl: 334.819.258 (voll verwässert)

Börsenwert: ca. 30 Mio. CAD

davon 63.025.295 Warrants (Durchschnittspreis 0,32 CAD) und 10.014.157 Option (Durchschnittspreis 0,42 CAD)

Große Aktionäre: First Majestic Silver (8,2%), Management & Insider (6,4%)

