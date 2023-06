NEL ASA: Rohrkrepierer oder Kursrakete? Diese Analystin bleibt bullisch!

Die Aktie des norwegischen Wasserstoffspezialisten NEL ASA hat allein seit Jahresbeginn mehr als 20 Prozent verloren. Dennoch bleibt das US-Analysehaus Bernstein Research weiter bullish für NEL ASA. Die Analysten haben ihre Einstufung am Dienstag auf "Outperform" mit einem Kursziel von 17 norwegischen Kronen belassen.

Die Begründung: NEL ASA habe einen Rekord-Auftragsbestand vermeldet und zudem auch neue Aufträge "im richtigen Umfang" gemeldet, so Bernstein-Analystin Deepa Venkateswaran.



Derzeit empfehlen laut MarketScreener neun Analysten die Aktie zum Kauf, sechs zum Halten und fünf zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 16,10 norwegischen Kronen.

An der Börse Oslo notiert die NEL ASA-Aktie am Donnerstagvormittag leicht im Plus. Ein Anteilsschein kostet derzeit 12,61 norwegische Kronen (Stand: 29.06.2023, 09:59 Uhr).

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Zentralredaktion