Übernahmeangebot: Legt Endeavour Mining bei Kinross Gold nach?

Laut überetinstimmenden Medienberichten hat Kinross Gold ein Übernahmeangebot von Endeavour Mining abgelehnt. Offenbar hatte der Bieter zusammen mit anderen eine Offerte abgegeben. Doch noch dürfte hier keine endgültige Entscheidung gefallen sein.

Erste Offerte abgelehnt!

Laut einem Bloomberg-Bericht hat Endeavour Mining zusammen mit Partnern ein Übernahmeangebot für Kinross Gold abgegeben. Dieses Bestand demnach aus einer Cash- und einer Aktienkomponente. Offenbar stand man aber am Anfang der Verhandlungen und das Kinross-Management hielt das Angebot für zu niedrig. Schon länger war spekuliert worden, dass Endeavour Mining, dass diverse Minen in Westafrika betreibt und zu den profitablesten Goldminern gehört, auf Brautschau ist. Kinross wiederum gilt in Branchenkreisen als zu klein, um eine Konsolidierung in der Branche zu überleben.