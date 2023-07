Post-Pandemie-Schock: Ist die goldene Ära von Eckert & Ziegler vorbei?

Das Berliner Unternehmen ist nach wie vor gut gemanagt und bleibt ein führender Medizintechnikhersteller mit einem Schwerpunkt bei radioaktiven Komponenten für Geräte, welche in Medizin und Wissenschaft eingesetzt werden. Trotz allem mögen gewinnorientierte Investoren überlegen, Eckert & Ziegler nun Goodbye zu sagen.

Das Ende einer Sonderkonjunktur im Medizinbereich ist der Grund dafür. Ausgelöst wurde diese durch die Corona-Pandemie, und es ist für die künftige Aktienkursentwicklung unerheblich, ob Eckert & Ziegler im realen Geschäftsbetrieb von der Pandemie betroffen war, unter ihr gelitten oder von ihr profitiert hat. Für in die Zukunft blickende, kühl kalkulierende Investoren ist wichtig, wie der Markt, also die anderen Investoren über das Thema gedacht haben. In die Köpfe von Anlegern kann man natürlich nicht hineinschauen, doch man sieht, wohin sie ihr Geld lenkten – und Geld und Gedanken hängen meist eng zusammen.