Trillion Energy berichtet über Neuigkeiten aus dem Gasfeld SASB und über die Ergebnisse der Bohrung Alapli-2

2. August 2023 - Vancouver, British Columbia / IRW-Press / - Trillion Energy International Inc. („Trillion“ oder das „Unternehmen“) (CSE: TCF) (OTCQB: TRLEF) (Frankfurt: Z62) freut sich, die Ergebnisse der Durchflusstests in der Bohrung Alapli-2 bekannt zu geben und über Neuigkeiten zu den zukünftigen Bohrprogrammen im Gasfeld SASB in der Türkei zu berichten.

Ergebnisse aus der Bohrung Alapli-2

Alapli-2 verfügt über 32 Meter ertragreiche Gasansammlungen in den Sandfeldern A, B, C und D des Akcakoca Member – das sind um 22,7 Meter mehr als in der Abzweigungsbohrung Alapli-1. In der Bohrung Alapli-2 wurde eine 15,1 Meter mächtige Gasansammlung perforiert und erprobt – davon 9,1 Meter im Sandfeld „A“ und 6 Meter im Sandfeld „D“. Unter Einsatz einer 24/64“-Drossel wurde eine Förderrate von insgesamt 11,9 MMCF pro Tag erzielt. In zwei Tagen wird die Förderung bei Alapli-2 bis zur Sales Line (Leitung für den Verkauf) ausgedehnt.

Betriebs-Update zum Bohrprogramm im Gasfeld SASB

Im Anschluss an die Niederbringung von fünf erfolgreichen Richtungsbohrungen mit großer Reichweite sowie der Instandsetzung einer bestehenden Bohrung im Gasfeld SASB wird Trillion eine Reihe neuer Perforationen in bereits vorhandenen Löchern absolvieren und mit der Neukalibrierung für das zukünftige Bohrprogramm beginnen, um die Investitionskosten zu optimieren und so die beste Rendite zu erzielen.

Die Wiederaufnahme der nächsten Bohrphase wird voraussichtlich Mitte 2024 stattfinden und umfasst mehrere Abzweigungsbohrungen, Richtungsbohrungen mit großer Reichweite sowie Explorationsbohrungen zur Erkundung des Schichtaufbaus.

Im zweiten Halbjahr 2023 wird sich Trillion auf folgende Arbeiten konzentrieren: a) Durchführung einer Feldanalyse, um festzustellen, wie die Gasförderung maximiert werden kann und in welchen Gasfeldern in der nächsten Bohrphase zusätzliche Bohrungen nötig sind; b) neue Auswertung und Kartierung der 3D-Seismik-Daten zur Abgrenzung neuer Schichtungen; c) Planung und Organisation der nächsten Bohrphase, um die Rendite auf das eingesetzte Kapital zu maximieren.