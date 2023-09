Silber: Kommt jetzt die nächste Aufwärtswelle?

Im März ging es bei Silber endlich wieder los. In den Wochen stieg der Preis von 20 US-Dollar je Unze bis auf mehr als 26 US-Dollar. Etwa die Hälfte der Gewinne gab Silber dann wieder in mehreren Wellen ab, und zwar Ende Mai, Ende Juli und Ende August. Bemerkenswert ist, dass die Aufwärtstrends trotz des starken US-Dollars gelangen. Offenbar scheint das Schlimmste bereits hinter den Anlegern zu liegen.

Silber: Die lange Sicht und der kurze Blick!

Charttechnisch bieten sich zwei interessante Situationen für Silber: Langfristig gesehen kämpfen die Optimisten immer noch mit dem Abwärtstrend, der seit dem Mai 2011 verläuft. In den vergangenen Jahren wurde dieser Trend immer wieder angelaufen, aber ein nachhaltiger Ausbruch gelang bisher nicht. Gelingt dieser aber, ist der Weg bis zur Marke von 30 US-Dollar frei. Die wurde zuletzt im Jahr 2020 angelaufen.

Kurzfristig sollte Silber vom aktuellen Niveau bei 23 US-Dollar die Abwärtstrendlinie bei etwa 25,50 US-Dollar anlaufen. Dieser Widerstand muss dann nachhaltig fallen. Aufällig ist zudem, dass Silber seit dem Frühling besser performt als Gold. Silber hat seine Reihe an höheren Tiefs nun seit Mai fortgesetzt, was für höhere Notierungen in den kommenden Monaten spricht. Auch die Analysten sehen einen starken Herbst für das Edelmetall und könnten, da dem US-Dollar und auch dem Aktienmarkt die Puste ausgehen könnte, Recht behalten.

Silber-Aktien zeigen niedrige Bewertung

Viele Silberaktien haben den Sommer über mit dem Silberpreis an Wert verloren. Nun aber dürfte sich die Lage deutlich aufhellen. Am Jahrestief befindet sich beispielsweise die Aktie von GR Silver Mining (0,04 CAD | 0,03 Euro; CA36258E1025). Das Unternehmen mit dem Hauptprojekt Plomosas in Mexiko kommt gerade einmal auf einen Börsenwert von knapp 14 Mio. CAD. Dabei konnte man die Ressource jüngst fast verdoppeln (siehe hier). Die Analysten von Echelon haben ein Kursziel von 0,50 CAD (mehr hier) ausgegeben. Hier besteht also viel Potenzial für mutige Anleger. Und auch die jüngsten Bohrergebnisse überzeugen: So erbohrte das Unternehmen unter anderem 187 g/t Silber über 20,2 Meter, einschließlich eines Abschnitts von 5,7 Metern mit gleich 513 g/t Silber (ausführlich hier).