St-Georges Eco-Mining Corp. - Abschluss der ersten Tranche des Privatplatzierungsangebots

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie am Kapital des Unternehmens (jeweils eine „Aktie“) und einem Aktienkaufwarrant (jeweils ein „Warrant“). Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber zum Kauf einer Aktie zu einem Preis von 0,15 $ bis zu dem Datum, das 24 Monate nach dem Ausgabedatum des Warrants liegt.

Im Zusammenhang mit der ersten Tranche zahlte das Unternehmen Vermittlungsgebühren in Höhe von $30.000 in bar und gab an einen unabhängigen Vermittler 30.000 Vergütungswarrants (jeweils ein „Vergütungswarrant“) heraus. Jeder Vergütungswarrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Aktie zu einem Preis von 0,15 $ bis zu dem Datum, das 24 Monate nach dem Ausgabedatum des Vergütungswarrants liegt.

Alle im Zusammenhang mit der Privatplatzierung ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von 4 Monaten und einem Tag ab dem Abschluss jeder Tranche der Privatplatzierung gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen. Das Unternehmen wird die Erlöse aus der Privatplatzierung für seinen Batterie-Recycling-Betrieb und als allgemeines Working Capital verwenden.

Multilateral Instrument 61-101

Bestimmte Insider der Corporation beteiligten sich an der ersten Tranche mit einem Gesamtwert von 223.000 $, die daher eine „Related Party Transaction“ (in etwa: Transaktion mit nahestehenden Personen im Sinne der Vorschrift Multilateral Instrument 61-101 „Protection of Minority Security Holders in Special Transactions“ (Schutz der Minderheitsaktionäre bei Sondertransaktionen) („MI 61-101“) ist. Die Ausgabe an Insider ist aufgrund der in Abschnitt 5.5(b) enthaltenen Ausnahme von der Bewertungsanforderung von MI 61-101 befreit, da die Aktien des Unternehmens nicht an einem darin festgelegten Markt notiert sind, und aufgrund der enthaltenen Ausnahme von den Genehmigungsanforderungen für Minderheitsaktionäre von MI 61-101 in Abschnitt 5.7(a) von MI 61-101, da der Marktwert der Transaktionen mit nahestehenden Personen insgesamt nicht mehr als 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt.