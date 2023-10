Tilray Brands schlägt Erwartungen und baut Marktanteile aus

Tilray hat in den letzten Jahren strategische Akquisitionen getätigt, darunter HEXO Corp., Truss Beverage Co. und acht Bier- und Getränkemarken von Anheuser-Busch. Diese Übernahmen haben die Position von Tilray im kanadischen Cannabismarkt gestärkt und das Unternehmen von Platz neun auf Platz fünf der größten Craft-Bier-Brauer in den USA befördert.

Ausbauen konnte Tilray auch seine führende Position im globalen Cannabis-Markt und hält einen Marktanteil von 13,4 Prozent zum 31.August 2023. Das Unternehmen ist in verschiedenen Produktkategorien führend, darunter Cannabisblüten, -öle, -konzentrate und THC-Getränke. Mit der Legalisierung von Cannabis in verschiedenen internationalen Märkten strebt Tilray an, seine führende Position in medizinischem Cannabis auszubauen und in neuen Märkten einen Frühstartervorteil zu erlangen.

Für das Geschäftsjahr 2024, das am 31. Mai 2024 endet, bekräftigt das Unternehmen sein Ziel für das bereinigte EBITDA von 68 bis 78 Millionen US-Dollar, was einem Wachstum von 11 bis 27 Prozent im Vergleich zum Geschäftsjahr 2023 entspricht.

Vorbörslich steigt Tilray Brands an der Nasdaq um 3,57 Prozent auf 2,29 US-Dollar.

Die Tilray Brands Aktie wird aktuell mit einem Plus von +2,03 % und einem Kurs von 2,21EUR gehandelt.

Autor: mar für die wallstreetONLINE Zentralredaktion