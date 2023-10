Die zehnjährigen Renditen von US-Bonds haben ein Doppeltop bei knapp unter 4,9 Prozent ausgebildet. Der Markt geht jetzt davon aus, dass die Zinsanstiege ausreichen, um die Inflation zu besiegen. Die Anleger rechnen damit, dass die Fed bereits im Juni kommenden Jahres die Leitzinsen senken wird. Bis vor kurzem lag der Kipppunkt noch im September.

Grund für den plötzlichen Stimmungsumschwung sind mehrere Aussagen von Notenbankmitgliedern, die in diese Richtung gedeutet haben. Zudem emittiert die US-Regierung so viele neue Staatsanleihen, um ihren Kapitalbedarf zu decken, dass sie allein damit einen Zinsanstieg auslöst. Dieser hat dann aber einfach nur mit dem höheren Angebot zu tun und signalisiert nichts anderes. Vielleicht haben Anleger in den Zinsanstieg also zu viel hineingedeutet, was gar nicht da ist.