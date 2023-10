So könnte das Chip-Verbot zum Geschenk für Nvidia werden

Unter anderem aus Sorge vor militärischen Anwendungen, soll die Lieferung von fortschrittlicheren Chips für künstliche Intelligenz nach China gestoppt werden. Das berichteten US-Medien am Dienstag. Demnach sollen die Beschränkungen im kommenden Monat in Kraft treten.

Allerdings schreibt das Büro für Industrie und Sicherheit (BIS) in dem neuen Regelwerk auch, man sei offen für Anregungen der Halbleiterindustrie, um Wege zu finden, wie die Lieferung von KI-Chips für kleine und mittlere Systeme nach China aufrechterhalten werden kann.

"Dieser Ansatz könnte verhindern, dass (kontrollierte KI-Chips) zum Trainieren großer KI-Grundmodelle mit bedenklichen Fähigkeiten verwendet werden, und gleichzeitig KI-Trainingskapazitäten in kleinem oder mittlerem Umfang ermöglichen", schreibt das BIS.

Der Chip-Riese wäre in der Lage, eine neue regelkonforme Version seiner Produkte auf den Markt zu bringen. "Wir gehen davon aus, dass Nvidia zügig einen Chip neu entwickeln wird, um die neuen Standards mit relativ unwesentlichen Unterbrechungen der aktuellen Geschäftsaussichten zu erfüllen", schrieben die Analysten der Investmentbank Piper Sandler in einer Mitteilung an Kunden.

Chinesische Chiphersteller könnten die neuen Regeln allerdings noch härter treffen. So dürfte es Moore Threads und Biren, zwei chinesische Start-ups, nahezu unmöglich werden, ihre Entwürfe mit modernster Chip-Herstellungstechnologie produzieren zu lassen. Somit könnten Nvidias Chips weiter die erste Wahl für chinesische Käufer bleiben.

"Allein diese Kontrolle wird Chinas Möglichkeiten zur Ausweitung der Halbleiterproduktion für fortgeschrittene Knotenpunkte für viele Jahre einschränken", so Gregory Allen, Direktor am Center for Strategic and International Studies, gegenüber der Narichtenagentur Reuters.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Zentralredaktion