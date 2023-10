Im Chipsektor sorgte die Berichtssaison hingegen für tiefe Enttäuschung: Nachdem der US-Konzern On Semiconductor mit seinem Quartalsausblick die Erwartungen verfehlte, brachen dessen Anteilscheine um fast 22 Prozent ein. Sie zogen auch andere Branchenwerte mit nach unten: So büßten NXP 5,0 Prozent und Texas Instruments 1,8 Prozent ein.

Unter den Dow-Werten stellte McDonald's seine Anleger mit Quartalszahlen zufrieden: Die Aktien schlossen in etwa marktkonform mit 1,7 Prozent im Plus. Die Schnellrestaurantkette habe einmal mehr starke Resultate vorgelegt, urteilte Analyst Danilo Gargiulo von Bernstein Research. Dank der Umsatz- und Margenentwicklung sei der Gewinn je Aktie höher ausgefallen als erwartet.

Der Marktexperte Konstantin Oldenburger vom Broker CMC Markets befürchtet eine weitere schwankungsfreudige Woche mit vielen Wendungen und Wirrungen. Als potenziell dafür verantwortlich bezeichnete er neben der Fed die Quartalszahlen von Apple am Donnerstag und den US-Arbeitsmarktbericht am Freitag. Hoffnung könnte aus seiner Sicht machen, dass die letzten Oktobertage und der Beginn des Novembers eine der stärksten Perioden des Jahres seien.

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anleger sind an den US-Börsen mutiger in eine ereignisreiche Woche gegangen. Nach einer bislang düsteren zweiten Oktober-Hälfte erholte sich der Dow Jones Industrial am Montag schwungvoll vom tiefsten Stand seit Ende März, auf den er am vergangenen Freitag abgesackt war. Über die Ziellinie ging er 1,58 Prozent höher bei 32 928,96 Punkten, wodurch das bisherige Minus im Oktober auf etwa 1,7 Prozent sinkt.

