Nach einem harten Oktober, in dem der S&P 500 etwa drei Prozent verlor, würde ein Anstieg im November Anlegern sicherlich willkommen sein. Drei Monatsverluste in Folge gab es zuletzt zum Höhepunkt der Covid-19-Pandemie im Jahr 2020, berichtet CNBC.

Jeff Hirsch, Chefredakteur des Almanachs, merkte an: "Anhand der Geschichte der saisonalen Zyklen und der Muster, die wir betrachten, haben wir möglicherweise ein typisches Tiefende im Oktober erreicht, und wir hören auf unsere Geschichte und unsere Zyklen, und das ist es, was sie uns sagen."

Hirsch sieht den positiven wirtschaftlichen Hintergrund und die Quartalsergebnisse als Hinweise auf einen potenziellen Anstieg im November. "Es gab einige anständige Gewinne, einige Fehlschläge und einige anständige Wirtschaftszahlen", so Hirsch.

Trotzdem mahnt er, dass geopolitische Faktoren und makroökonomische Risiken eine Rolle spielen könnten. Er sagte: "Wir haben all diese Unruhen da draußen, die alles verändern können, aber im Moment scheint es nicht etwas zu sein, das die saisonalen Muster völlig entgleisen lässt."

Ein mögliches Warnsignal für Hirsch wäre das Fehlen einer typischen Jahresendrallye bis Januar. "Wenn der Markt während der Haussesaison nicht steigt, sind andere Dinge im Spiel, die stärker sind, und wenn diese Saison vorbei ist, werden sie sich wirklich bemerkbar machen", betonte er.

Durchschnittliche DAX-Performance auf Monatsbasis von 1959 bis 2023

Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich ein ähnliches Bild. Vom Jahr 1959 bis zu diesem verbuchte der DAX in November durchschnittlich ein Plus von 1,43 Prozent. Besser performte der deutsche Leitindex nur im März mit 1,57 Prozent. Das zeigen Daten von Statista.



Quelle: Statista 2023

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Zentralredaktion