Die Plug-Power-Aktie ist am Freitag um 41 Prozent gefallen. Zuvor hatte der Wasserstoff-Spezialist seine Earnings präsentiert. "Eine Going-Concern-Stellungnahme ist gerechtfertigt, wenn erhebliche Zweifel daran bestehen, dass das Unternehmen seinen normalen Geschäftsbetrieb in absehbarer Zukunft fortsetzen kann, ohne einen Teil seiner Vermögenswerte veräußern und/oder seine Verpflichtungen umstrukturieren zu müssen", sagt der Rechnungslegungsexperte Robert Willens gegenüber Barron's.

Plug hat im dritten Quartal rund 400 Millionen US-Dollar an Barmitteln verbraucht. Die Wall Street geht davon aus, dass das Unternehmen in den kommenden vier Quartalen etwa 900 Millionen US-Dollar verbrauchen werde, so FactSet. Plug beendete das dritte Quartal mit etwa 1,6 Milliarden US-Dollar an Barmitteln und Investitionen in seinen Büchern. Allerdings klassifiziert das Unternehmen etwa eine Milliarde davon als "eingeschränkt".

"Seit etwa sechs Monaten sagen wir der Welt, dass wir verschiedene Lösungen prüfen werden, um das nächste Jahr zu überstehen", sagte CEO Andy Marsh gegenüber Yahoo Finance: "Wir sind sehr, sehr zuversichtlich, dass wir erfolgreich sein werden."

Die Warnung hatte mehrere Herabstufungen und Kurszielsenkungen zur Folge. Am Montag hat der H.C.-Wainwright-Analyst Amit Dayal sein Kursziel von 27 auf 18 US-Dollar gesenkt, stuft die Aktie aber weiterhin mit "Kaufen" ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 10,50 US-Dollar je Aktie – ein Kurspotenzial bei über 212 Prozent. Vor Donnerstag lag das Kursziel bei fast 15 US-Dollar je Aktie.

Die Plug Power Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,11 % und einem Kurs von 3,274EUR gehandelt.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion