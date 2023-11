Selten war Deutschland so gespalten wie jetzt: Habeck und Scholz agieren derzeit gegen eine Mehrheit der Bevölkerung, wie Meinungsumfragen zeigen. Es geht dabei um die Frage, ob der vorwiegend Schulden-finanzierte Umbau des Landes in Richtung einer grünen Wirtschaft richtig ist - oder nicht. Weil viele Menschen täglich ihre Mühe haben, über die Runden zu kommen, entwickelt sich ein "Klassenkampf ums Klima", bei dem sich relevante Teile der Bevölkerung nicht mehr repäsentiert sehen, weil in den dominanten öffentlichen Medien fast ausschließlich das grüne Narrativ vorkommt, das aber an ihrer konkreten Lebenswelt vorbei geht und ihre Probleme nicht adressiert. Bundeskanzler Scholz hat heute ein "weiter wie bisher" verkündet, Habeck wähnt sich in einem Boxkampf, bei dem andere Vorteile hätten, weil sie mehr Schulden machen können..

Hinweise aus Video:

1. Warum Robert Habeck so sauer ist – Hypothese beim Blick auf Daten

2. ifo-Chef plädiert für weiteres Sondervermögen mit Verfassungsrang

