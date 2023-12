Experten gehen davon aus, dass die Leitmärkte für grüne Technologien in den kommenden Jahren kräftig wachsen werden. Das bietet Unternehmen, die in solchen Segmenten tätig sind, attraktive Chancen. Die Palette reicht von Recycling-Spezialisten wie Veolia über High-Tech-Wasseraufbereiter wie De.mem bis hin zu Halbleiterkonzernen wie Infineon und Nvidia. Bei E-Autos sind wiederum Tesla und BYD weltweit führend.

Beim Begriff Green Technologies werden die meisten Menschen in erster Linie an den Bereich Erneuerbare Energien denken. Das ist zwar nicht falsch, Erneuerbare Energien wie Sonnen- oder Windkraft sind ein wichtiger Faktor, um „schmutzige“ Energieträger wie Öl oder Kohle zu ersetzen und damit das Klima zu schonen. Doch GreenTech geht weit über das Gebiet der umweltfreundlichen Energiegewinnung hinaus. Generell wird unter GreenTech (oder auch CleanTech) die Idee verstanden, durch den Einsatz innovativer Verfahren, Produkte und Dienstleistungen Effizienzerhöhungen, Leistungs- oder Produktivitätssteigerungen bei gleichzeitiger Emissionsreduktion und Ressourcenschonung zu erzielen. Unternehmen, die auf GreenTech setzen, profitieren demnach doppelt: Sie schonen und entlasten einerseits die Umwelt, und sparen anderseits Kosten.

Die Unternehmensberatung Roland Berger hat in dem vom Bundesumweltministerium in Auftrag gegebenen Umwelttechnik-Atlas sieben Leitmärkte für grüne Produkte, Verfahren, Technologien und Dienstleistungen definiert. Dazu gehören: l umweltfreundliche Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Energie l Energieeffizienz l Rohstoff- und Materialeffizienz l Nachhaltige Mobilität l Kreislaufwirtschaft l Nachhaltige Wasserwirtschaft l Nachhaltige Agrar- und Forstwirtschaft.

Die Analysten von Roland Berger prognostizieren, dass sich das globale Marktvolumen für die genannten Bereiche der Umwelttechnik und Ressourceneffizienz von rund 4,6 Billionen Euro im Jahr 2020 auf etwa 9,4 Billionen Euro im Jahr 2030 mehr als verdoppeln wird. Das entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 7,3 Prozent. Damit würden diese Sektoren im besagten Zeitraum rund doppelt so schnell wachsen wie die Weltwirtschaft. Das ist ein Faktor, der die GreenTech-Märkte auch für Anleger interessant macht. Die Nachrichtenagentur Bloomberg schreibt: „Auch wenn jeder Trend einen anderen Teil des Wandels betrifft, so haben sie doch alle eines gemeinsam: Jeder stellt eine milliardenschwere Chance für Investoren dar“, heißt es in dem Bloomberg-Bericht .