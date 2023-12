Schockierende Enthüllungen: SMA Solar Technology manipuliert Bilanzen und riskiert Patentklagen!

Shortseller Ningi Research wirft SMA Solar Technology vor, in den letzten fünf Jahren seine Bilanzen manipuliert zu haben. Das Unternehmen habe 146 Millionen Euro an Aufwendungen aktiviert, die fälschlicherweise die Profitabilität erhöht hätten. Zudem habe SMA Solar grundlegende IFRS-Standards ignoriert und eigene erfunden, um Millionen von Euro aus Einzelposten zu entfernen. Ningi Research behauptet, dass SMA Solar nicht so profitabel sei, wie es vorgibt. Darüber hinaus sei das geistige Eigentum des Unternehmens durch Klagen von Wettbewerbern und die Annullierung von Patenten für Schlüsseltechnologien bedroht. Nach Veröffentlichung des Posts verlor die SMA-Solar-Aktie zeitweise bis zu 9,91 Prozent und fiel auf 52,25 Euro. Seit Jahresbeginn haben die Aktien rund ein Fünftel an Wert verloren. Berenberg-Analyst Lasse Stueben senkte kürzlich sein Kursziel für die Aktie von 75 auf 64 Euro und sprach von einem zunächst schwer kalkulierbaren Geschäft.