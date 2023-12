Denn trübe Ausblicke von Logistikern wie Fedex gestern haben gezeigt, dass eine lockerere Geldpolitik in der Regel zunächst einmal die Folge einer schwächeren Konjunktur ist. Mit dem Riss der Gewinnserie an der Wall Street dürfte es auch für den DAX schwer werden, die 17.000 Punkte in diesem Jahr nochmal zu erreichen. Das alte Allzeithoch bei 16.530 Punkten liegt nun wieder sehr viel näher als das neue knapp über der runden Marke.

Auch wenn die Europäische Zentralbank im Frühjahr die Leitzinsen ein erstes Mal senken sollte, dürfte der Effekt erst Monate später zu spüren sein. In der Zwischenzeit kann sich das Wachstum weiter abgekühlt haben. Die wirkliche Schützenhilfe für die deutsche Wirtschaft von Zinssenkungen wird erst spät in der zweiten Jahreshälfte 2024 zu erwarten sein. Bis dahin aber ist es noch eine lange Zeit.