Dabei dürften die Inflationsdaten aus den USA am Donnerstag ein gewichtiges Wörtchen mitsprechen. Erwartet wird, dass die Kerninflation mit 3,8 Prozent fast doppelt so hoch sein wird wie von der Fed gewünscht. Das dürfte weiterhin viel Spielraum über den Zeitpunkt offenlassen, an dem die Notenbank das erste Mal 2024 an der Zinsschraube nach unten drehen wird.

Oberhalb von 16.660 Punkten ist die charttechnische Situation nun zunächst wieder als neutral einzustufen. In den kommenden Tagen muss sich zeigen, ob die Anleger diese Marke auch weiterhin als günstige Einstiegsgelegenheit ansehen oder nicht.

Der Bitcoin setzt seinen Aufwärtstrend fort. Was wir sehen, ist die Hoffnung auf die Zulassung eines oder mehrerer Spot-ETFs am heutigen oder morgigen Tag durch die US- Wertpapieraufsicht. Mit einem solchen ETF hätten normale Aktien-Depots Zugriff auf den Bitcoin-Handel, ohne ein separates Trading-Konto bei einem Krypto-Broker eröffnen zu müssen. Viele hoffen, dass durch die Käufe der Wall Street die Nachfrage nach Bitcoin dann dauerhaft erhöht wird. Ein hohes Kaufinteresse der Wall Street wäre eine weitere Legitimierung des Bitcoin.

In den vergangenen 17 Wochen ist die Kryptowährung allerdings bereits um fast 90 Prozent gestiegen. Deshalb mit voller Überzeugung eine deutlich positive Reaktion der Kurse auf den Spot-ETF zu erwarten, wenn er denn zugelassen wurde, könnte zu optimistisch gedacht sein. Es kann auch zu einem "Sell on good news"-Event kommen, an dem Anleger erst einmal Gewinne mitnehmen, weil ihre Spekulation auf die Einführung des ETFs aufgegangen ist.

Charts zu den heutigen Themen am Finanzmarkt, weitere Videos und Marktkommentare von Jochen Stanzl finden Sie im Laufe des Tages auf cmcmarkets.com.

