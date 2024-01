Berkshire Hathaway hat die vollständige Übernahme des Raststättenbetreibers Pilot Travel Centers von der Familie Haslam abgeschlossen. Die Übernahme erfolgte nach der Beilegung eines milliardenschweren Rechtsstreits, in dem die Haslam-Familie Berkshire Hathaway beschuldigte, den Wert ihrer noch nicht verkauften Anteile durch spezielle Buchhaltungstechniken zu verringern. Die Einigung verhinderte eine Gerichtsverhandlung, die am 8. Januar beginnen sollte. Die finanziellen Bedingungen der Einigung wurden nicht veröffentlicht. Berkshire Hathaway hatte bereits 2017 einen erheblichen Anteil an Pilot Travel Centers erworben und baute seine Investition 2023 weiter aus. Mit der Übernahme stärkt Berkshire Hathaway seine Position im Raststättensektor und erweitert seine diversifizierte Beteiligungsstrategie.