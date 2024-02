"Ich glaube, dass Musk in die Zukunft schauen kann, aber ich glaube, dass Jensen über ein Vermächtnis nachdenkt, das das gesamte Paradigma über die Art und Weise, wie die Welt ist, verändert", sagte Cramer am Donnerstag In der CNBC-Sendung "Squawk on the Street".

Cramer schwärmt seit Jahren von Huangs Genialität und hat sogar seinen Hund in Nvidia umbenannt. Der umstrittene Moderator hat Huang mit Leonardo da Vinci verglichen. Vor der Bekanntgabe der Earnings setzte Cramer Huang mit Taylor Swift gleich und sagte, ihr Erfolg sei in ihren jeweiligen Bereichen beispiellos.