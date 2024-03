Nvidia hat für das erste Quartal einen Umsatz von 22,1 Milliarden US-Dollar gemeldet – ein Plus von 265 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, während die Analysten im Konsens einen Anstieg um 240 Prozent erwartet hatten. Der bereinigte Gewinn pro Aktie stieg ebenfalls um 765 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 5,15 US-Dollar pro Aktie, während die Konsensprognose bei 4,64 US-Dollar lag.

Während die Aktie im Vorfeld des Gewinnberichts unter Druck geraten war, stiegen die Titel nach Präsentation des Zahlenwerks um 15 Prozent. Der späte Kurssprung ließ die Marktkapitalisierung des Unternehmens um über 250 Milliarden US-Dollar ansteigen. Das ist der größte Anstieg des Marktwerts in einer einzigen Handelssitzung aller Zeiten. CEO Huang sagte in einer Erklärung, dass die Ergebnisse ein Beweis dafür sind, dass "beschleunigtes Computing und generative KI den Wendepunkt erreicht haben".

Der Ausblick von Nvidia lag ebenfalls über den Erwartungen. Das Management prognostiziert einen Umsatz von 24 Milliarden US-Dollar im ersten Quartal, verglichen mit den Prognosen der Analysten von 22,5 Milliarden US-Dollar.

Analysten feiern

Der positive Ausblick hat am Donnerstag zu einer Reihe von Hochstufungen geführt. JPMorgan erhöhte das Kursziel für die Nvidia-Aktie von 650 auf 850 US-Dollar, während die Bank of America das Ziel von 800 auf 925 US-Dollar hochschraubt. KeyBanc-Analyst John Vinh sieht die Titel sogar auf 1.100 US-Dollar steigen.

Dan Ives von Wedbush sagt, dass Huang seine Stellung als "Godfather of AI" in einem weiteren "Drop the Mic"-Moment bestätigt hat. "Die KI-Revolution ist da", zitiert Fortune Ives. Gene Munster von Deepwater Asset Management vertrat die Ansicht, dass dies nur der Anfang mehrerer KI-"Wellen" ist, die die Nvidia-Aktien nach oben treiben werden.

Das Analyseinstitut Bernstein Research hat sein Kursziel für Nvidia nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen von 700 auf 1000 US-Dollar erhöht und behält seine positive Bewertung mit "Outperform" bei. Das neue Kursziel impliziert ein Aufwärtspotenzial von über 48 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Mittwoch.

Der auf künstliche Intelligenz fokussierte Halbleiterhersteller habe erneut beeindruckende Geschäftszahlen vorgelegt, so Analyst Stacy Rasgon in einer am Donnerstag veröffentlichten Analyse. Die Ergebnisse hätten selbst die hohen Erwartungen des Marktes deutlich übertroffen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +13,39 % und einem Kurs von 706,9USD auf Tradegate (22. Februar 2024, 12:02 Uhr) gehandelt.