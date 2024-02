Arcadia Minerals macht große operative Fortschritte: Bohrungen auf dem Lithium-Projekt Bitterwasser deuten auf eine höhere Konzentration mit zunehmender Tiefe hin. Derweil kommt der Minenbau beim Swanson-Tantal-Projekt voran: hier liegt man weiter im Plan, um im ersten Quartal 2025 in Produktion gehen zu können.

Während die Rohstoffmärkte weiterhin schwierig bleiben, erzielt Arcadia Minerals operative Fortschritte. So meldet das Unternehmen, dass Bohrschürfproben auf dem Lithiumprojekt Bitterwasser auf einen mit der Tiefe zunehmenden Lithiumgehalt hindeuten. So hatte das Unternehmen die Schürfproben aus oberflächennahen Bohrlöchern entnommen.

Arcadia Minerals Limited (ASX:AM7, FRA:8OH) (Arcadia oder das Unternehmen), ein diversifiziertes Explorationsunternehmen, das sich auf eine Reihe von Tantal-, Lithium-, Nickel-, Kupfer- und Goldprojekten in Namibia konzentriert, freut sich bekannt zu geben, dass die Bohrungen von 6 der 9 geplanten Bohrlöcher auf dem Lithiumsoleprojekt Bitterwasser des Unternehmens abgeschlossen wurden. Laut CEO Philip le Roux deuten diese ersten Ergebnisse darauf hin, dass mit zunehmender Tiefe der Lithiumgehalt in der untersuchten Sole steigt. Dementsprechend könnten auch die weiteren Daten positiv ausfallen. Im laufenden Explorationsprogramm sind inzwischen sechs der neun geplanten Bohrungen abgeschlossen. Auch hier werden Daten aus den Laboren erwartet.

Daneben hat Arcadia Minerals sogenannte Infill-Bohrungen auf der Eden-Pfanne durchgeführt, wo sich auch die bisherige Ressource befindet. Diese kommt bisher auf eine JORC-konforme Mineralressource mit 327.284 LCE-Tonnen. Die Infill-Bohrungen sollen die bisherige, abgeleitete Ressource auf die nächste Kategorie heben. Die Ergebnisse bestätigen jedenfalls die Werte aus der Ressource. So kamen die drei Bohrlöcher mit den höchsten gewichteten Durchschnittsgehalten auf Werte zwischen 730 und 750ppm. Sie befinden sich erwartungsgemäß alle in der Mitte der Pfanne. Wenn eine Aufwertung der Ressource gelingt, wird Arcadia Minerals eine erste Wirtschaftlichkeitsstudie (Scoping Study) für das Projekt in Auftrag geben.