Berlin (ots) -



- 40 junge Führungskräfte aus Deutschland, Äthiopien, Ghana, Ruanda, Senegal und

Tunesien gesucht

- Bewerbungen bis zum 07. April 2024 unter www.agyle-programme.com

(https://land-der-ideen.de/netzwerke/agyle)

- Im Fokus: Circular Economy - Wie junge Führungskräfte die Transformation

mitgestalten

- Ziel des Programms: Intensivierung des afrikanisch-deutschen Dialogs und

nachhaltiger wirtschaftlicher Zusammenarbeit; Aufbau eines langfristigen

Netzwerks junger Führungskräfte aus Deutschland und Afrika

- AGYLE (African German Young Leaders in Business) ist ein Kooperationsprojekt

der Agentur für Wirtschaft und Entwicklung (AWE) und Deutschland - Land der

Ideen, gefördert durch das Bundesministerium für wirtschaftliche

Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ)



Das afrikanisch-deutsche Young-Leader-Programm AGYLE startet in die vierte Runde

und lädt talentierte junge Führungskräfte aus Deutschland, Äthiopien, Ghana,

Ruanda, Senegal und Tunesien dazu ein, sich bis zum 07. April 2024 unter

www.agyle-programme.com (https://land-der-ideen.de/netzwerke/agyle) zu bewerben.





Das AGYLE-Programm, initiiert von der Agentur für Wirtschaft und Entwicklung(AWE) und Deutschland - Land der Ideen , gefördert durch das Bundesministeriumfür wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) , setzt in diesem Jahrden Fokus auf das Thema " Circular Economy - Wie junge Führungskräfte dieTransformation mitgestalten ". Angesprochen sind junge Führungspersönlichkeitenbis 40 Jahre, die eine proaktive Rolle bei der Entwicklung hin zu einerKreislaufwirtschaft übernehmen und sich mit innovativen Lösungen in Branchen wieTextil, Bau, Elektronik, Verpackung und Ernährung auseinandersetzen.AGYLE-Live Week und Alumni-NetzwerkEine international besetzte Jury wird aus allen Bewerbungen 40 jungeFührungskräfte auswählen - 15 aus Deutschland und 25 aus den beteiligtenafrikanischen Ländern. Die ausgewählten Young Leader werden im September 2024 zueiner Veranstaltungswoche nach Berlin eingeladen. Hier stehen interdisziplinärerAustausch, branchenspezifische Matchmaking-Formate, Impulse von Persönlichkeitenaus Wirtschaft und Politik sowie die Weiterentwicklung von Führungskompetenzenim Mittelpunkt.Die Teilnehmenden werden in das exklusive AGYLE Business-Netzwerk aufgenommen,das mittlerweile 120 junge Führungspersönlichkeiten(https://land-der-ideen.de/en/networks/agyle/agyle-network) aus Äthiopien,Ghana, Ruanda, Tunesien, Senegal und Deutschland vereint. Das Netzwerk spiegeltdie Vielfalt zukunftsrelevanter Akteure und Branchen wider - von jungenUnternehmen bis hin zu Konzernen, von digitalen Technologien überKreislaufwirtschaft bis hin zur Agrar und Ernährungswirtschaft. Es werdenaußerdem regelmäßige virtuelle Events, fachliche Impulse und weitereNetzwerkmöglichkeiten angeboten.Über AGYLE - African German Young Leaders in BusinessAGYLE ist ein afrikanisch-deutsches Young-Leader-Programm, das jungeFührungskräfte aus Deutschland und Afrika in einem langfristigenBusiness-Netzwerk zusammenbringt und Führungskompetenzen fördert. Durch diedirekte Begegnung und Zusammenarbeit der Teilnehmenden soll derafrikanisch-deutsche Dialog gestärkt und ein Grundstein für eine neuewirtschaftliche Zusammenarbeit gelegt werden. AGYLE ist ein Programm der Agenturfür Wirtschaft und Entwicklung (AWE) und Deutschland - Land der Ideen.Über die Agentur für Wirtschaft und EntwicklungDie Agentur für Wirtschaft und Entwicklung (AWE) ist die zentrale Anlaufstelleder Entwicklungszusammenarbeit für die deutsche und europäische Wirtschaft. Mitihrem weltweiten Netzwerk aus international erfahrenen Expert:innen, bietet dieAWE Beratung zu Förderung, Finanzierung und Projektentwicklung in den Länderndes Globalen Südens an und stellt weltweit Kontakte her. Die AWE wird vomBundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ)gefördert und von der GIZ und der DEG Impulse getragen.Über die Initiative "Deutschland - Land der Ideen"2006 anlässlich der Fußball-WM von der Bundesregierung und der deutschenWirtschaft gegründet ist Land der Ideen die Plattform für gute Ideen inDeutschland. Gemeinsam mit Partnern aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft undGesellschaft realisiert Deutschland - Land der Ideen Ideenwettbewerbe,Publikationen, Ausstellungen, virtuelle Formate und internationale Dialoge.Pressekontakt:Deutschland - Land der IdeenTel.: +49 30 206 459 140mailto:hello@agyle-programme.comhttp://www.agyle-programme.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/109240/5722839OTS: Deutschland - Land der Ideen