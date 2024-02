Aktien Frankfurt Rally ungebrochen - Dax markiert 4. Rekordhoch in Folge Die Rekordjagd am deutschen Aktienmarkt ist auch am Dienstag nicht abgerissen. Nach einem trägen Start machte sich der Leitindex Dax am Vormittag auf den Weg zu einem weiteren Höchststand und ließ erstmals die runde Marke von 17 500 Punkten hinter …