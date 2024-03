Die deutschen Aktienbörsen haben in der vergangenen Woche keine einheitliche Tendenz aufgewiesen. Vielfach bewegten sich die großen Indizes seitwärts. Zwar konnte der Deutsche Aktienindex (Dax) am vergangenen Donnerstag einen neuen Höchststand markieren, kam in der Folge aber wieder davon zurück. Einmal mehr hing die Stimmung der Anleger vor allem von den Erwartungen an die weitere Geldpolitik ab. Hier kamen von Seiten der Europäischen Zentralbank (EZB) Äußerungen, die als Möglichkeit kommender Zinssenkungen gedeutet wurden. Die EZB hatte ihre Inflationsprognose gesenkt, man sei auf einem guten Weg bei der Bekämpfung der Teuerung im Euroraum. In den USA brachte eine Rede von Jerome Powell, dem Chef der US-Notenbank Fed, zwar keine Neuigkeiten, die von der Fed stark beachteten Arbeitsmarktdaten fielen aber so aus, dass aus Sicht von Marktteilnehmern Zinssenkungen dadurch zeitlich nicht nach hinten verschoben würden. Bei den Einzelwerten sorgten vor allem die Berichtssaison sowie Analystenkommentare für Bewegung. Wir stellen denvor…