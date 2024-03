Kempten/München (ots) -



- Investitionen in mehrere Akquisitionen und Joint-Venture-Gründungen weltweit.

- Europäischer Landverkehr sorgt für Stabilität; Luft- und Seefracht leidet

unter Überkapazitäten und Ratenverfall.

- Für 2024 sind Investitionen von rund 500 Millionen Euro geplant.



Nach der Sonderkonjunktur in Folge der Corona-Pandemie und weltweiten

Lieferkettenunterbrechungen kehrte die Logistikbranche 2023 zur Normalität

zurück. Auch für Dachser war das Geschäftsjahr geprägt von einer schwachen

weltweiten Logistiknachfrage, die auf deutliche Überkapazitäten und stark

sinkende Raten in der Luft- und Seefracht traf.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Der Konzernumsatz verringerte sich deshalb im Vergleich zum Vorjahr um 12,5Prozent und erreichte rund 7,1 Milliarden Euro. Die transportierten Mengensanken um 4,6 Prozent auf rund 77,4 Millionen Sendungen, die Tonnage verringertesich um 6,5 Prozent auf rund 40 Millionen Tonnen."Vor dem Hintergrund einer schwachen Weltkonjunktur und eines herausforderndenMarktumfelds haben sich die Lieferketten 2023 deutlich entspannt, so dass wiruns auf Produktivitäts-, Auslastungs- und Qualitätsverbesserungen fokussierenkonnten. Gleichzeitig haben wir signifikant in den Ausbau unserer Netzeinvestiert", erklärt Burkhard Eling, CEO von Dachser.Im Vergleich zum letzten Vorkrisenjahr 2019 lag der Umsatz 2023 um über 25Prozent höher. Damals hatte Dachser noch einen Umsatz von rund 5,7 MilliardenEuro bilanziert.Signifikante Erweiterung des globalen NetzwerksStrategische Zukäufe und Joint Venture-Gründungen erfolgten 2023 in denNiederlanden (Müller Fresh Food Logistics), Australien und Neuseeland (ACAInternational), Japan (50% Joint Venture Dachser Japan), Italien (80% JointVenture Dachser & Fercam Italia), Südafrika (100% Anteilsübernahme an DachserSouth Africa) und Schweden (Frigoscandia). In den Umsatzzahlen für 2023 sindlediglich die Zukäufe des ersten Halbjahrs in den Niederlanden und Ozeanienenthalten."Wir haben 2023 bewusst antizyklisch und langfristig investiert: In Italienhaben wir mit der drittgrößten Akquisition unserer Unternehmensgeschichte unsereuropäisches Stückgutnetzwerk komplettiert. In der Lebensmittellogistik habenwir die wichtigen Märkte in Benelux und den Nordics erschlossen. Darüber hinaussind wir nun in den großen Übersee-Märkten Japan und Australien mit eigenenStandorten präsent", sagt Burkhard Eling.Für 2024 stellt sich Dachser angesichts der zurückhaltenden Konjunkturprognosenweiterhin auf niedrige Mengen und ein nur leichtes Umsatzwachstum ein. "Für