Neustadt a. d. W. (ots) - Nach langem Hin und Her ist es jetzt beschlossene

Sache: das Wachstumschancengesetz. Der Bundesrat hat am 22. März 2024 dem

Kompromissvorschlag des Vermittlungsausschusses zugestimmt. Einige Punkte wurden

wie geplant, andere in etwas veränderter Form beschlossen. Manche angedachte

Neuerung ist aber auch dem Rotstift zum Opfer gefallen. Der

Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V (VLH) fasst aus jeder

Kategorie vier Maßnahmen zusammen und erläutert, was sich dadurch mit Blick auf

die Einkommensteuer ändert - und was sich nun eben doch nicht ändert.



Positive Maßnahmen und bedauerliche Streichungen







für Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. "Positiv für Rentnerinnen und Rentner

ist natürlich der langsamer steigende Besteuerungsanteil, der beschlossen worden

ist", sagt VLH-Vorstandsvorsitzender Jörg Strötzel. Auch die höhere Freigrenze

für Gewinne aus Privatverkäufen komme zahlreichen Steuerzahlerinnen und

Steuerzahlern zugute: "Dadurch rutscht man bei privaten Veräußerungsgeschäften

nicht ganz so schnell in die Steuerpflicht", erläutert Strötzel. Auch die

Möglichkeit einer degressiven Abschreibung für Wohngebäude sei eine gute Sache:

"Wenn Investitionskosten schneller abgeschrieben werden können, kann das den

Wohnungsneubau als Kapitalanlage attraktiver machen."



Einige ursprünglich vorgesehene Maßnahmen werden nun allerdings doch nicht

umgesetzt. Zum Beispiel höhere Verpflegungspauschalen: "Für Arbeitnehmerinnen

und Arbeitnehmer ist es sehr nachteilig, dass die vom Bundestag beschlossene

Anhebung der Verpflegungspauschalen gestrichen wurde", sagt

VLH-Vorstandsmitglied Uwe Rauhöft. Aufgrund der massiven Kostensteigerung hoffe

man hier auf eine Anpassung in einem kommenden Steuergesetz. "Glücklicherweise

bleibt im Gesetz zumindest für Berufskraftfahrer eine kleine Anhebung der

Übernachtungspauschale", so Rauhöft. Er hätte sich zudem gewünscht, dass unter

anderem die angedachten steuerlichen Verbesserungen für energetische Sanierungen

von Altbauten beschlossen worden wären: "Das sind wichtige Anreize für private

Investitionen, deshalb sind die Streichungen bedauerlich."



Diese Maßnahmen werden wie geplant umgesetzt:



1. Renten: Besteuerungsanteil steigt langsamer



Rückwirkend ab dem Jahr 2023 steigt der Besteuerungsanteil für jeden neuen

Renteneintrittsjahrgang nur noch um 0,5 Prozentpunkte statt wie bisher um 1,0

Prozentpunkte. Das bedeutet: Wer 2023 in Rente gegangen ist, muss nicht 83

Prozent, sondern nur 82,5 Prozent der Rente versteuern. Somit erhöht sich der Seite 2 ► Seite 1 von 4

