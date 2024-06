Der fahnenstangenartige Anstieg hatte noch gefehlt

Die Inflationsdaten aus den USA sind gestern minimal besser ausgefallen als erwartet. Der Verbraucherpreisindex blieb im Vergleich zum Vormonat unverändert, statt um +0,1 % zuzulegen, nach einem Plus von +0,3 % im April. Die Jahresrate gab dadurch auf +3,3 % nach und damit etwas stärker als mit +3,4 % erwartet (April: +3,4 %).

Um jeweils einen Zehntelprozentpunkt fiel auch die Kernrate niedriger aus als erwartet. Im Vergleich zum Vormonat waren es +0,2 % statt +0,3 % (Vormonat: +0,3 %), im Vergleich zum Vorjahr +3,4 % statt +3,5 % (Vormonat +3,6 %).

Beide Jahresraten sind damit immer noch weit vom 2 %-Ziel der US-Notenbank entfernt, und nur die Kernrate befindet sich weiterhin in einem Abwärtstrend. Doch wie soll es in einem solchen Fall aktuell auch anders sein – die Aktienkurse gingen natürlich dennoch sofort wieder durch die Decke. Der Wahnsinn – vor allem bei den US-Technologiewerten – nimmt kein Ende.

Welle 5: Eine Übertreibung in der Übertreibung

Erinnern Sie sich noch an folgenden Chart des Nasdaq 100 aus der Börse-Intern vom 4. Juni?

Ich hatte dazu geschrieben, dass der jüngste Rücksetzer womöglich nur eine Welle 4 im aktuellen Aufwärtstrend war, auf die nun eine Welle 5 mit einem neuen Rekordhoch folgt. Bereits einen Tag später war dieses Rekordhoch bereits erreicht (siehe folgender Chart).

Hätte dabei das Prinzip der Wellengleichheit gegolten und wäre die Welle 5 genauso lang ausgefallen wie die Welle 1 (grüne Rechtecke), dann wäre mit diesem Rekordhoch der aktuelle Aufwärtstrend des Nasdaq 100 beendet gewesen. Doch wir befinden uns bekanntlich seit Monaten in einer massiven Übertreibung. Und so setzte sich natürlich auch die kurzfristige Aufwärtsbewegung in der derzeit typischen Manie(r) fort.

Der gesamte 5-gliedrige Kursanstieg hat dadurch inzwischen schon wieder zu einem Kursanstieg von fast 15 % binnen weniger als 2 Monaten geführt. Und das obwohl der vorherige Aufwärtstrend, der am 21. März endete, den Index schon um fast ein Drittel nach oben katapultiert hat. Alleine die aktuelle Welle 5 führte bislang zu einem Kursplus von mehr als 7 % – binnen nur 8 Handelstagen.

S&P 500 wird weiterhin mit nach oben gezogen

Logisch, dass dadurch auch der S&P 500 mit seinem hohen Tech-Anteil auf ein neues Rekordhoch gezogen wurde und die Welle 5 nun größer ausfällt als die Welle 1.

