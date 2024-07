Die Gold-Silber-Ratio

An dieser Stelle noch der gewohnte Blick auf die Gold-Silber-Ratio: Zum Zeitpunkt der letzten Betrachtung lag die Gold-Silber-Ratio oberhalb von 76. Das war am 21. Mai. Aktuell notiert Gold bei 2.460 US-Dollar und Silber bei 31,2 US-Dollar. Entsprechend ist die Gold-Silber-Ratio leicht auf 78+ gestiegen. Zur Einordnung: In den vergangenen Monaten oszillierte die Ratio in einer Spanne von 80 bis 90. Als Langfristwert gilt 60. Mit dem Verlassen der Range (80 bis 90) hat Silber eine neue Phase eingeläutet. Noch hat sich das Ganze nicht in einer gravierenden Outperformance von Silber gegenüber Gold manifestiert.

Silber bald in Richtung 35 US-Dollar unterwegs?

Silber wirkt wie ein unruhiges Rennpferd in der Startbox, das nur auf das entscheidende Signal wartet. Im Chart wird die Startbox durch den Preisbereich 32 US-Dollar / 28,6 US-Dollar dargestellt. Mehrere Versuche des Edelmetalls, die Rallye in Richtung 35 US-Dollar anzukurbeln, scheiterten bislang am Widerstand um 32+ US-Dollar. Damit sind aus charttechnischer Sicht die Claims klar abgesteckt. Ein Ausbruch über die 32+ US-Dollar würde ein frisches Kaufsignal in Richtung 35 US-Dollar auslösen. Obacht wäre hingegen geboten, sollte es für Silber doch noch einmal unter die 28,6 US-Dollar gehen.

Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.

Pan American Silver furios

Die Aktie des kanadischen Gold-Silberproduzenten Pan American Silver profitiert maßgeblich von den derzeit anziehenden Gold- und Silberpreisen. Es hat sich ein veritables Ausbruchsszenario kreiert.

Der obere 3-Jahres-Chart auf Wochenbasis dokumentiert die aktuelle Konstellation eindrucksvoll. Der Ausbruch über die 22,5 US-Dollar eröffnete der Aktie weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung des markanten Widerstandsbereiches um 25 US-Dollar. Vor dem Hintergrund der veritablen Aufwärtsdynamik sollte auch eine Bewegung in Richtung 27,5 US-Dollar nicht überraschen.

Kurzum. Ähnlich wie Gold und Silber bauen auch die Produzentenaktien derzeit Momentum auf. Für Pan American Silver muss es darum gehen, das Tempo hochzuhalten. Ein Vorstoß über die 25 US-Dollar wäre ein weiterer Meilenstein für die Aktie. Rücksetzer bleiben im besten Fall auf 22,5 US-Dollar begrenzt. Eine Bewegung unter die 20 US-Dollar wäre hingegen ein starkes Warnsignal für die Aktie.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte