Warren Buffett besitzt jetzt noch genau 400.000.000 Apple-Aktien

Berkshire Hathaway hat eine 266 Millionen US-Dollar schwere Wette auf Ulta Beauty und eine 186 Millionen US-Dollar schwere Beteiligung an Heico bekanntgegeben, wie aus dem jüngsten 13F-Bericht hervorgeht.

Berkshire hat außerdem seine Beteiligung an Chubb um vier Prozent erhöht, die Ende Juni 6,9 Milliarden US-Dollar wert war. Der Sach- und Unfallversicherer, den Berkshire einige Quartale lang unter Ausschluss der Öffentlichkeit erworben hatte, blieb die neuntgrößte Beteiligung von Berkshire.

Buffett überraschte viele Marktteilnehmer, als Berkshire Anfang des Monats in seiner Gewinnmitteilung bekannt gab, dass seine Apple-Beteiligung zum Ende des zweiten Quartals mit 84,2 Milliarden US-Dollar bewertet wurde, was darauf hindeutet, dass Buffett mehr als 49 Prozent seiner Beteiligung abgestoßen hat. Die Einreichung vom Mittwoch gibt einen Hinweis darauf, dass Berkshire seine Verkäufe abgeschlossen haben könnte.

Aus dem 13-F-Bericht geht hervor, dass Berkshire am 30. Juni genau 400 Millionen Aktien des iPhone-Herstellers besaß, nachdem es seinen Anteil im zweiten Quartal um etwa 389 Millionen Aktien reduziert hatte. Einige Berkshire-Beobachter sind der Meinung, dass Buffett runde Zahlen mag und dass die Zahl von 400 Millionen aus diesem Grund von Bedeutung ist. Berkshire besitzt auch genau 400 Millionen Aktien von Coca-Cola, die das Unternehmen seit mehr als 25 Jahren auf diesem Niveau gehalten hat.

"Es ist einfach ein zu großer Zufall, das Quartal mit genau 400.000.000 Aktien zu beenden", sagte ein Berkshire-Beobachter gegenüber Barron's.

Buffett war auf einer massiven Verkaufstour und hat im zweiten Quartal neben dem großen Apple-Verkauf auch seine Investitionen in Bank of America, Chevron, Capital One, Floor & Decor Holdings, T-Mobile und Louisiana Pacific reduziert. Berkshire hat sich auch von seiner fast 1 Milliarde US-Dollar schweren Snowflake-Beteiligung getrennt.

Infolge all dieser Verkäufe im Wert von mehr als 75 Milliarden US-Dollar ist der Bargeldbestand von Berkshire auf einen Rekordwert von 277 Milliarden US-Dollar gewachsen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion