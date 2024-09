Revival Gold meldet Umstrukturierung und Verlängerung der Earn-in-Bedingungen für Beartrack

TORONTO, 3. September 2024 / IRW-Press / Revival Gold Inc. (TSX-V: RVG, OTCQX: RVLGF) („Revival Gold“ oder das „Unternehmen“ - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/revival-gold ... ) freut sich, die Umstrukturierung und Verlängerung der Earn-in-Vereinbarung mit Meridian Beartrack Co. („Meridian“) und des damit verbundenen Aktienkaufvertrags (zusammen die „Vereinbarung“) bekannt zu geben, welchen zufolge das Unternehmen beabsichtigt, Meridian - eine Tochtergesellschaft von Pan American Silver Corp. („Pan American“) und Eigentümerin des Konzessionsgebiets Beartrack und der dazugehörigen Infrastruktur - zu übernehmen. Das Konzessionsgebiet Beartrack („Beartrack“) umfasst etwa die Hälfte der Mineralkonzessionen des 6.300 Hektar großen Goldprojekts Beartrack-Arnett von Revival Gold im US-Bundesstaat Idaho („Beartrack-Arnett“).

Mit der Umstrukturierung und Verlängerung der Bedingungen der Vereinbarung (die „Änderung“, datiert vom 30. August 2024) wird die Verpflichtung von Revival Gold aufgehoben, einer Tochtergesellschaft von Pan American am dritten Jahrestag des Vertragsabschlusses einen Betrag von 6 US$ pro Unze des in den Mineralressourcen definierten Golds oder 15 US$ pro Unze des in den Mineralreserven definierten Golds - der höhere Betrag ist maßgeblich - zu zahlen. Darüber hinaus sieht die Änderung eine dreijährige Verlängerung des Earn-in-Zeitrahmens vor, wodurch die Anforderung an Revival Gold, eine Standortkaution zu hinterlegen, bis Oktober 2027 aufgeschoben wird. Gemäß der Vereinbarung hält Pan American eine Standortbürgschaft für Beartrack aufrecht (aktueller Nennwert von 10,2 Millionen US$) und Revival Gold erstattet Pan American alle standortbezogenen Betriebs- und Wartungskosten (schätzungsweise 850.000 US$ pro Jahr einschließlich Bürgschaft).

Als Gegenleistung für die Änderung hat Revival Gold zugestimmt, dass Meridian bei Abschluss der Vereinbarung einer Tochtergesellschaft von Pan American eine NSR-Royalty (Net Smelter Return) von 0,3 % auf Beartrack gewährt, die die bereits bei Abschluss zu gewährende NSR-Royalty von 1,5 % ergänzt. Dementsprechend wird Meridian bei Abschluss der Vereinbarung der Tochtergesellschaft von Pan American eine NSR-Royalty in Höhe von 1,8 % für Beartrack gewähren, wovon 0,5 % nach Zahlungen in Gesamthöhe von 2 Millionen US$ erlischt.

