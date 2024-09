GE Vernova: Die Zukunft braucht Strom – BofA schraubt Kursziel rauf

Die Analysten von BofA Research haben die Aktie des Energieunternehmens GE Vernova von "Neutral" auf "Kaufen" hochgestuft und das Kursziel um satte 100 US-Dollar auf 300 US-Dollar erhöht. Grund für die optimistische Einschätzung ist das erwartete Wachstum im Gas Power Services-Segment, das ihrer Meinung nach von vielen Investoren unterschätzt wird. Auch der steigende Strombedarf in den USA biete laut BofA deutliche Chancen für GE Vernova.

Die Aktie von Vernova reagierte am Dienstag mit einem Plus von mehr als 2 Prozent. Seit Jahresanfang hat die Aktie bereits über 80 Prozent hinzugewonnen und ist damit in der gleichen Erfolgsspur gefahren wie Konkurrent Siemens Energy.