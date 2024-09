Whatfix sammelt 125 Millionen Dollar in der Serie E, um die Expansion und Innovation des Marktes für digitale Adoption zu beschleunigen

Finanzierungsrunde unter der Leitung von Warburg Pincus mit Beteiligung von SoftBank Vision Fund 2

SAN JOSE, Kalifornien, 25. September 2024 /PRNewswire/ -- Whatfix, ein weltweit führender Anbieter von digitalen Adoptionsplattformen (DAPs), gab heute bekannt, dass er sich in einer Finanzierungsrunde der Serie E 125 Millionen US-Dollar gesichert hat, die von Warburg Pincus angeführt wird und an der der bestehende Investor SoftBank Vision Fund 2 beteiligt ist. Das Unternehmen nimmt die neue Runde mit einem erheblichen Aufschlag auf, stärkt seine Dominanz als Marktführer im Bereich der digitalen Adoptionsplattformen (DAPs) und expandiert in angrenzende DAP-Angebote.