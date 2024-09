Digitalisierung kommt nicht / Doppelperspektivische Studie zeigt Defizite auf (FOTO)

Solingen (ots) - Azubis wünschen sich KI-Inhalte in der Ausbildung, aktuell

bietet das aber nicht einmal jeder zehnte Betrieb. Das ist das Ergebnis des

zweiten Teils der "Azubi-Recruiting Trends 2024", Deutschlands größter

doppelperspektivischer Studie zur dualen Ausbildung. Die große

Digitalisierungswelle bleibt demnach in den Betrieben aus, trotz eindeutiger

Gesetzeslage.



An der von dem Ausbildungsspezialisten u-form Testsysteme durchgeführten

Online-Umfrage zum Azubi-Marketing und -Recruiting haben in diesem Jahr 4.941

Schüler*innen und Azubis sowie 1.752 Ausbildungsverantwortliche teilgenommen.

Der zweite Teil der Studie nimmt die Zukunft der Ausbildung in den Blick. Er

zeigt, dass Azubis grundsätzlich gegenüber Künstlicher Intelligenz

aufgeschlossen sind. Nur 21 % verbinden mit dem Einsatz von KI in der

Arbeitswelt Angstgefühle.









57 % der befragten Azubis haben schon eigene Erfahrungen im Umgang mit KI

gemacht, meist mit ChatGPT, bei den Ausbildungsverantwortlichen sind es nur 49

%. 32 % der Azubis haben schon einmal KI bei der eigenen Bewerbung benutzt, 25 %

der befragten Ausbildungsbetriebe haben bereits KI im Recruiting von Azubis

eingesetzt.



Azubis wünschen KI in der Ausbildung



Gehört KI auf die Agenda der dualen Ausbildung? 58 % der Azubis antworten hier

mit "Ja, aber nur in bestimmten Berufen", weitere 32 % finden, dass KI

grundsätzlich Teil der Ausbildung sein sollte. Aktuell vermitteln nur 10 % der

Betriebe KI-Inhalte in der Ausbildung.



Digitalisierung: gesetzlich geregelt, bleibt aber aus



"Die Zahlen aus unserer Studie weisen eindeutig darauf hin, dass die

betriebliche Ausbildung immer noch zu wenig digital ist," sagt die

Studieninitiatorin Felicia Ullrich. Dabei wünscht sich der Gesetzgeber eindeutig

mehr Digitalisierung in der Ausbildung. Ullrich verweist dabei sowohl auf das

Berufsvalidierungs- und Digitalisierungsgesetz als auch auf die

Standardberufsbildpositionen, die ab August 2024 insbesondere für neue

Ausbildungsberufe gelten.



Großer Konflikt mit der Gen Z bleibt aus



In der öffentlichen Diskussion ist der angeblich drohende Konflikt mit der Gen Z

in den Unternehmen ein Dauerbrenner. Nach Angaben der meisten

Ausbildungsverantwortlichen bleibt dieser Konflikt in den Betrieben jedoch aus:

Auf die Frage "Fallen Ihnen im Ausbildungsumfeld vermehrt Konflikte zwischen den

Generationen auf?" antworten 64 % von ihnen mit "Nein".



Unbeliebte Berufsschule



Nur 54 % der Azubis finden es grundsätzlich gut, zur Berufsschule zu gehen. Mit

der Praxis der Vermittlung von Inhalten sind die meisten nicht zufrieden. "Sehr Seite 2 ► Seite 1 von 3



