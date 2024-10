Lässt TUI Anlegerherzen bald höherschlagen?

Ein Plus von 9 Prozent ist aktuell die Bilanz der Aktie des Reiseveranstalters TUI . Was sich wie ein annehmbares Börsenjahr liest, ist für viele Anleger jedoch das Ergebnis von viel Geduld und hoher Frustrationstoleranz, denn noch vor wenigen Wochen stand es um die Anteile vor allem aus technischer Perspektive äußerst schlecht .

Tipp aus der Redaktion: Der KI-Markt wird nach Schätzungen von Experten bis 2032 auf ein Volumen von 1,3 Billionen US-Dollar anwachsen. Davon könnten nach dem Sensationserfolg von Nvidia vor allem Titel aus der zweiten Reihe profitieren. Welche das sind, erfahren Sie in unserem kostenlosen Spezialreport!

Wie stehen die Chancen für einen erfolgreichen Ausbruch?

Inzwischen nähern sich die Anteile der Marke von 8,00 Euro. Hier sind die Käufer im April schon einmal an einem nachhaltigen Ausbruch gescheitert. Ob ein weiterer Anlauf dieses Mal mehr Erfolg haben könnte, soll ein Blick in den Chart klären.

Den Bullen ist das Unwahrscheinliche gelungen

Nach dem Erreichen des Jahrestiefs bei rund 5,00 Euro haben die Bullen das Ruder übernommen. Diese Entwicklung ist durchaus überraschend, denn für eine Trendwende sprach in den vergangenen Monaten nur wenig. Es fehlten beispielsweise bullishe Divergenzen, die steigende Kurse hätten begünstigen können.

Mit dem fortgesetzten Kursanstieg gelangen den Käufern gleich mehrere wichtige Meilensteine. Mit der Rückeroberung des Unterstützungsbereiches zwischen 6,00 und 6,30 Euro wurde auch die 50-Tage-Linie zurückgewonnen. Außerdem konnte im ersten Anlauf die 200-Tage-Linie überwunden werden, die erst kürzlich erfolgreich als Unterstützung getestet wurde.

Neue Kaufsignale in Vorbereitung

Diese Bewährungsprobe stärkte den Mut der Bullen und sorgte für einen erfolgreichen Angriff auf den Widerstandsbereich zwischen 7,40 und 7,50 Euro, der nun als Support dienen könnte. Da sich mit dem Kurs auch die technischen Indikatoren RSI und MACD deutlich verbessern konnten, macht der jüngste Aufwärtstrend einen insgesamt hervorragenden Eindruck – die Chancen stehen nicht schlecht, dass es sich um eine nachhaltige Bewegung gehandelt hat.

Die könnte außerdem bereits in Kürze vor einem weiteren Kaufsignal stehen, denn in den gleitenden Durchschnitten zeichnet sich ein sogenanntes Golden Cross ab, also das Kreuzen der 200-Tage-Linie durch den von unten herkommenden GD 50. Damit könnte der Startschuss für eine Attacke auf den Widerstand bei 8,00 Euro fallen.

Fazit: Technische Stärke spricht für erfolgreichen Ausbruch

Gelingt der TUI-Aktie der Sprung darüber, wäre das der höchste Kurs seit mehr als eineinhalb Jahren, was ein weiteres technisches Kaufsignal bedeuten würde und mittelfristig für Kurse um 10,00 Euro sorgen könnte. Dieses Szenario ist aufgrund der aktuell hohen technischen Stärke sowie der Dynamik, die der Trendstärkeindikator MACD anzeigt, zu bevorzugen.

Gefahren lauern aktuell nur im mit 77 Zählern kurzfristig überkaufen RSI sowie einer möglichen Gesamtmarktschwäche. Solange sich TUI jedoch über 6,50 Euro behaupten kann, dürften Rücksetzer an die zuletzt überwundenen Unterstützungen Einstiegsgelegenheiten bedeuten. Erst bei einer nachhaltigen Rückkehr in den Abwärtstrendkanal würde sich das gegenwärtig konstruktive Chartbild wieder eintrüben.

Jetzt 92-Prozent-Chance sichern!

Anleger, die das aussichtsreiche Setup der Aktie nutzen wollen, können das neben der Aktie auch mit dem Discount-Call MJ3PZ9 tun, der die Chance auf fast 100 Prozent bietet. Hierfür muss bis spätestens zum Laufzeitende im kommenden Juni ein Kurs von 8,50 Euro erreicht werden, sodass der maximale Auszahlungsbetrag von 1,00 Euro fällig wird.

Doch Vorsicht: Unterhalb der Basis von 7,50 Euro würde MJ3PZ9 zum Laufzeitende wertlos verfallen, für Kurse dazwischen erhalten Anleger eine anteilige Auszahlung. Das Renditeprofil ist (zum Verfallstermin) demnach folgendes:

Szenariotabelle

Discount-Call MJ3PZ9 (Basis 7,50 € / Cap 8,50 €) Fall 1 Fall 2 Fall 3 Fall 4 Fall 5 Aktienkurs * 7,67 € Kaufpreis OS * 0,52 € Basis / Cap 7,50 € / 8,50 € Laufzeit / Fälligkeit 20.06.2025 Verkaufspreis Aktie 6,50 € 7,00 € 7,50 € 8,00 € 8,50 € Wertentw. m. OS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,50 € 1,00 € Rendite Aktie -15,3 % -8,7 % -2,2 % +4,3 % +10,8 % Rendite OS -100,0 % -100,0 % -100,0 % -3,8 % +92,3 % Breakeven 8,02 €

* Stand: 25. Oktober, 17:30 Uhr MESZ), Berechnungsgrundlage für die in der Tabelle genannten Renditen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion