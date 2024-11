Ob Bitcoin, der Dollar, Gold - oder die Kapitalmarkt-Zinsen: all diese Assets stiegen im Oktober deutlich an, in Erwartung eines Sieges von Dolanld Trump bei den morgigen US-Wahlen. Nun aber scheinen neue Umfragen nahezulegen, dass Harris durchaus gute Chancen habe, zu gewinnen. Also ziehen einige Investoren bei ihren Sieg-Wetten auf Trump die Reißleine: Bitcoin und Dollar fallen heute im frühen Handel - auch die Kapitalmarkt-Zinsen, die am Freitag auf knapp 4,4% bei der 10-jährigen US-Staatsanleihen nach oben geschossen waren, kommen zurück. Aber jene zwei Institute, die die Wahl 2020 am Besten vorhergesagt hatten, sehen einen deutlichen Sieg von Trump voraus - wer hat nun recht? Bitcoin alleine dürfte eine Bewegung von fast 10% in Reaktion auf die US-Wahl machen, so Prognosen..

Hinweise aus Video:

1. Trump Trade in Bewegung – Renditen und Dollar fallen

2. S&P 500: Wird Trump zum Party-Crasher?

Das Video "Bitcoin, Dollar, Zinsen: Wird der Trump-Trade rückabgewickelt?" sehen Sie hier..