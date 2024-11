Preise für Haushaltsenergie im September 2024 um 4,0 % niedriger als ein Jahr zuvor

lawmeetstax schrieb gestern 15:44

Nach dem Wahlsieg von Trump wird es jetzt spannend. Er beherrscht beide Kammern im Congress und könnte Farm Bill und damit die gesetzliche Preemption grundsätzlich durchbekommen. Aber es gibt ja auch schwergewichtige Republikaner, die die gesetzliche Preemption nicht wollen (z.B. Matt Gaetz).



Von der EPA ist wohl unter neuer Führung (erneut Wheeler?) keine neue Beurteilung von Glyphosat zu erwarten, das wäre gut.



Die große Wundertüte ist natürlich RFK, Glyphosats größter Gegner auf dieser Welt, überhaupt haßt er jede Form von Pestiziden und Herbiziden. Der Mann redet sehr viel unwissenschaftlichen Unsinn, schon beinahe ein Verschwörungstheoretiker, aber Trump mag ihn wohl irgendwie. Das könnte wenn es schlecht läuft zum Problem werden.



Und aktuell läuft ein weiteres PCB-Verfahren in Seattle ("Rose"), immerhin 15 Kläger, davon 9 Kinder. Der Richter hat leider einen wichtigen Experten der Kläger zugelassen, den der nächstinstanzliche Appeals-Court noch im Mai im Erickson-Fall noch abgelehnt hat wegen junk-science. Da aber der Washington Supreme Court das E-Verfahren an sich gezogen hat, fühlt sich der Richter in der Sache Rose offenbar nicht an die Ablehnung gebunden. Blöd und gefährlich. Bei PCB ist Bayer vor einer Jury bisher nur mit sehr mäßigem Erfolg unterwegs Die PCB-Geschichten können bei Gesundheitsschäden wohl nur rechtlich gewonnen werden, nicht wirklich vor einer Jury. Das heißt nicht, daß an der Sache wissenschaftlich was dran wäre, aber die Jury besteht eben aus leicht beeinflußbaren Laien. Wenn das aktuelle Rose-Verfahren verloren geht (Entscheidung wird für Anfang/Mitte Dezember erwartet), dann kann ich mir wenn es schlecht läuft ein Urteil über 3-5 Mrd vorstellen, es sind ja immerhin 15 Kläger. Zwar würde die Summe (wenn es denn überhaupt soweit kommen sollte) anschließend wie sonst auchdrastisch reduziert werden, aber rein psychologisch wäre die große Zahl erstmal in der Welt. Da 1 Mrd einem Kurswert von € 1 entspricht, wäre der Aktienkurs dann wohl unter € 20. Ich gehe aufgrund einer zu erwartenden Hysterie dann eher von € 15 aus.



Es zeigt sich mal wieder, daß die Rechtsrisiken mE wichtiger sind als das operative Geschäft. Deshalb halte ich es auch weiterhin für geboten, daß im Vorstand ein Rechtsressort eingerichtet wird. Im Manager Magazin stand kürzlich, daß Anderson manchmal 50% seiner Zeit für die Lösung der Rechtsstreitigkeiten aufwendet. Dafür wurde er aber weder eingestellt noch ist er dafür irgendwie qualifiziert (genauso wenig wie Nickl, dem die Rechtsabteilung untergeordnet ist). Für mich ist das eine Verschwendung von Ressourcen und auch ein drohender Qualitätsverlust, Anderson soll seinen Kram machen und ein Fachmann die Rechtsachen. Mal schauen, wie es weitergeht.