UBS hebt Hugo Boss auf 'Buy': Kommt die Wende nach Kurssturz?

Die Schweizer Großbank UBS hat die Aktien von Hugo Boss von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 41 auf 49 Euro angehoben. Analystin Susy Tibaldi erwartet, dass 2025 eine Neubewertung des Modekonzerns ansteht, da die Phase sinkender Gewinnschätzungen bald vorbei sein könnte. Diese positive Einschätzung kam zu einem Zeitpunkt, als die Hugo-Boss-Aktien in der Vorwoche um über 20 Prozent gefallen waren, was auf Unsicherheiten rund um den Vorstandsvorsitzenden Daniel Grieder zurückzuführen war. Trotz dieser Turbulenzen hat der Aufsichtsrat Grieder das Vertrauen ausgesprochen, was am Mittwoch zu einem Anstieg der Aktien um bis zu 3,8 Prozent auf 35,88 Euro führte.

Die jüngsten Kursverluste wurden durch eine Kaufempfehlung der Baader Bank zusätzlich gemildert, die ebenfalls optimistische Perspektiven für Hugo Boss bietet. Analyst Volker Bosse bezeichnete die aktuelle Situation als "günstige Einstiegsgelegenheit". Die Aktien stabilisierten sich nach einem Rückgang auf ein Tief seit Anfang 2021, wobei sie am Dienstag um knapp 5 Prozent auf 34,22 Euro zulegten. Tibaldi wies darauf hin, dass die Schätzungen für den Gewinn je Aktie seit Jahresbeginn um mehr als ein Drittel gesenkt wurden, jedoch eine Erholung der privaten Konsumausgaben im kommenden Jahr zu erwarten sei.