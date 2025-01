Dividendenaktien mit Qualität: Keine deutsche Aktie schafft es auf diese Liste

Besonders Technologieaktien stechen hervor: Sie bieten global das höchste Wachstumspotenzial mit prognostizierten +11,1 Prozent für die kommenden zwölf Monate. In Europa zeigt sich ein anderes Bild – hier prognostiziert UBS für die Energiesparte den größten Rückgang der Dividenden (-12,1 Prozent). Die Wachstumsprognosen variieren stark nach Regionen. Japan ist mit einer Dividendenwachstumsrate von 9,9 Prozent führend, während Pazifikregionen (ohne Japan) und Europa mit negativen Aussichten kämpfen. Schwellenländer und Asien ex Japan zeigen sich hingegen als preiswerte Alternativen, insbesondere für Anleger, die von günstigen Bewertungen profitieren möchten.





Im vierten Quartal 2024 übertrafen dividendenstarke Aktien in Asien (ex Japan), Schwellenländern und Europa ihre schwächer rentierenden Pendants. Besonders beeindruckend war der Zuwachs in Asien ex Japan mit +3,7 Prozent. In den USA und Japan hinkten hochrentierliche Aktien jedoch hinterher.



Die von UBS erstellte Liste, die die Basis für den UBS Global Quality Dividend Payers Index ist, soll eine globale Perspektive auf dividendenstarke Aktien mit hohem Qualitätsanspruch bieten. Auf der Liste vertreten sind prominente Dividendennamen wie McDonalds, Johnson&Johnson, PepsiCo und ExxonMobil. Hinzu kommen aber auch wenig bekannte Aktien wie die des südkoreanischen Süßwarenherstellers Orion und den finnischen Schifffahrts-Tech-Konzern Wärtsila. Die höchste Dividenderendite der empfohlenen Werte bietet der britische Versicherer Aviva mit 8,2 Prozent.

