Donald Trump wird vom großen Hoffnungs-Träger der Wall Street zum Problem für die Aktienmärkte, denn seine geplanten Zölle lassen den Dollar und vor allem die Kapitalmarkt-Zinsen steigen - das macht nun auch die US-Notenbank Fed nervös. So sagte heute Fed-Mitglied Waller, dass die Zölle doch nicht so wirklich inflationär seien (das ist nachweislich falsch nach Erfahrung der ersten Amtszeit von The Donald, als die bezollten Produkte im Preis stiegen) und überhaupt die Inflation doch bestimmt wieder fallen werde (wofür es bislang keinerlei Anzeichen gibt). Faktisch macht sich die Fed Sorgen um die weiter steigenden Kapitalmarkt-Zinsen, die Wirtschaft und Konsumenten in den USA belasten. Anders als vor wenigen Tagen nach dem Bericht der "Washigton Post" hat Trump heute den Bericht von CNN nicht dementiert, wonach er den wirtschaftlichen Notstand ausrufen wolle, um schnellstmöglich die Zölle einzuführen..

Das Video "Trump ist das Problem - Fed wird nervös wegen Kapitalmarkt-Zinsen!" sehen Sie hier..

Marktgeflüster Teil 2 hier:

https://www.youtube.com/watch?v=1B-bU_held8