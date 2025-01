Kodiak beginnt mit Ressourcenschätzung gemäß National Instrument 43-101 bei Kupfer-Gold-Projekt MPD

16. Januar 2025 - Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Kodiak Copper Corp. (das „Unternehmen“ oder „Kodiak“) (TSX-V: KDK, OTCQB: KDKCF, Frankfurt: 5DD1) gab heute bekannt, dass es mit der Ressourcenschätzung gemäß National Instrument 43-101 für sein zu 100 % unternehmenseigenes Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt MPD in Southern British Columbia begonnen hat. Die Ressourcenschätzung wird mehrere mineralisierte Zonen beim Projekt MPD umfassen. Die Ergebnisse werden nach und nach im Laufe des Jahres bekannt gegeben, wobei die ersten Ergebnisse für die erste Jahreshälfte erwartet werden.

Höhepunkte

- Für die Ressourcenschätzung werden zurzeit sieben Zonen in Erwägung gezogen: 1) Gate/Prime, 2) Man, 3) Dillard, 4) Ketchan, 5) West, 6) Adit und 7) South/Mid.

- Es ist davon auszugehen, dass in mehreren mineralisierten Zonen keine weiteren Bohrungen für die Ressourcenschätzung erforderlich sind, während in anderen Zonen noch in diesem Jahr Bestätigungs- und Ergänzungsbohrungen geplant sind.

- Die Ressourcenarbeiten sollen parallel zu den laufenden Explorationen und der Weiterentwicklung von Zielen im gesamten Konzessionsgebiet MPD, einschließlich der kürzlich erworbenen Aspen Grove-Schürfrechte, durchgeführt werden.

- Die detaillierte Planung für das Explorationsprogramm 2025 ist im Gange und wird veröffentlicht werden, sobald sie finalisiert ist.

Claudia Tornquist, President und CEO von Kodiak, sagte: „Mit aufeinanderfolgenden Bohrprogrammen hat Kodiak nun erfolgreich mehrere mineralisierte Zonen im umfassenden Konzessionsgebiet MPD beschrieben. Unsere bisherigen Arbeiten haben vor allem mehrere Zonen mit einer bedeutsamen höhergradigen Mineralisierung identifiziert – einige auch direkt von der Oberfläche. Wir sind zuversichtlich, dass wir nun über die Größe verfügen, um eine Ressourcenschätzung durchzuführen, die das Potenzial von MPD widerspiegelt. Diese Arbeiten werden parallel zu unseren laufenden Explorationsarbeiten stattfinden, da wir weiterhin das Explorationspotenzial des Konzessionsgebiets MPD erschließen möchten. Es ist wichtig zu beachten, dass die meisten bekannten mineralisierten Zonen weiterhin in mehrere Richtungen offen sind und es darüber hinaus mehrere vielversprechende Ziele im gesamten Konzessionsgebiet gibt, die noch nicht bebohrt wurden.“

