Gold bricht aus, Nvidia bricht ein, EZB senkt Zinsen!

Ist es Zufall, dass die EZB die Zinsen in eine weider steigende Inflation hinein senkt - und Gold gleichzeitig auf ein neues Allzeithoch steigt? Wohl nicht. Ist es Zufall, dass Nvidia auch heute wieer fällt, obwohl die USA sich alle Mühe geben, die China-KI DeepSeek zu diskreditieren? Wohl auch nicht. Offenkundig ist das Narrativ, wonach Nvidia die Zukunfts-Aktie sei, schwer angekrazt. Nicht angekratzt ist dagegen der Dax mit erneutem Allzeithoch - aus Freude über die Senkung der Zinsen in der Eurozone? Aber das Problem ist: die beiden wichtigsten Nationen Deutschland und Frankreich schrumpfen bei gleichzeitig anziehender Inflation: Stagflation in der Eurozone voraus. Daher steigt Gold..

